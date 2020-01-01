Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2020 года Sony Xperia 10 II с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.1-дюймового Huawei P40, который имеет процессор HiSilicon Kirin 990 5G и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.