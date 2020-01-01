Sony Xperia 10 II против Samsung Galaxy A40
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2020 года Sony Xperia 10 II с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 5.9-дюймового Samsung Galaxy A40, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7904 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia 10 II
- Защита корпуса по стандарту IP68
- На 26% лучшая автономность (92 vs 73 часов)
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Показывает на 42% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 3600 против 3100 мАч
- Возможность записи 4K-видео
- Смартфон на 11 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy A40
- Тонкие рамки – на 7.9% выше полезная площадь экрана
- Поддержка технологии Dolby Atmos
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
73
69
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
41
32
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
70
59
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
61
57
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
77
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
65
61
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Sony Xperia 10 II и Samsung Galaxy A40
Экран
|Тип
|OLED
|Super AMOLED
|Размер
|6 дюймов
|5.9 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2520 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|457 точек на дюйм
|437 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|77.6%
|85.5%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|157 мм
|144.4 мм
|Ширина
|69 мм
|69.2 мм
|Толщина
|8.2 мм
|7.9 мм
|Вес
|151 грамм
|140 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Стекло
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Синий, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|Samsung Exynos 7 Octa 7904
|Архитектура
|4 ядра по 2 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260)
|2 ядра по 1.77 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|1770 МГц
|Размер транзистора
|11 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Mali-G71
|GPU-ядер
|-
|2
|Частота GPU
|-
|770 МГц
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1866 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 10 II +23%
327
265
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 10 II +63%
1589
976
AnTuTu Benchmark 8
Xperia 10 II +42%
177245
125102
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|-
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|-
|14.6 ГБ
Батарея
|Объем
|3600 мАч
|3100 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|1:45 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 10 II +20%
12:08 ч.
10:05 ч.
Время просмотра видео
Xperia 10 II +72%
18:23 ч.
10:58 ч.
Время разговора (3G)
17:40 ч.
Galaxy A40 +17%
20:38 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4616 x 3464
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|123°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 8 MP + 8 MP)
|2 (16 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|25 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|5984 x 4140
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|25 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.9 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|12
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Голос
66.8 дБ
Музыка
68.5 дБ
Звонок
74.2 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.49 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.34 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, батарея, камера и корпус - выбирайте Sony Xperia 10 II, а если программное обеспечение и звук – то Samsung Galaxy A40.
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1
Сравнения с конкурентами
- Samsung Galaxy A51 или Sony Xperia 10 II
- Apple iPhone SE (2020) или Sony Xperia 10 II
- Sony Xperia 10 или 10 II
- Sony Xperia 1 или 10 II
- Samsung Galaxy A30 или Galaxy A40
- Huawei P30 Lite или Samsung Galaxy A40
- Xiaomi Redmi Note 8T или Samsung Galaxy A40
- Samsung Galaxy A31 или Galaxy A40
- Xiaomi Redmi Note 8 или Samsung Galaxy A40