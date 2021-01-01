Sony Xperia 10 II против Xperia 1 III
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 24 февраля 2020 года Sony Xperia 10 II с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 665, против 6.5-дюймового Sony Xperia 1 III, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 14 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia 10 II
- На 12% лучшая автономность (92 vs 82 часов)
- Весит на 35 граммов меньше
Причины выбрать Sony Xperia 1 III
- Показывает в 3.5 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Имеет в 3 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 4 ГБ
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Камера имеет оптический зум 4.4x
- Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3600 мАч
- На 41% выше плотность пикселей (643 vs 457 PPI)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на
- Более современная версия Bluetooth (v5.2)
- Стабилизация изображения
- На 0.5" большая диагональ экрана
- Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
70
95
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
41
96
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
68
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
56
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
75
94
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
61
87
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2520 пикселей
|1644 x 3840 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|21:9
|Плотность пикселей
|457 точек на дюйм
|643 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|77.6%
|84.2%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|99.1%
|-
|ШИМ (PWM)
|116 Гц
|-
|Время отклика
|10 мс
|-
Дизайн и корпус
|Высота
|157 мм
|165 мм
|Ширина
|69 мм
|71 мм
|Толщина
|8.2 мм
|8.2 мм
|Вес
|151 грамм
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый
|Черный, Серый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 665
|Qualcomm Snapdragon 888
|Макс. частота
|2000 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|11 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 610
|Adreno 660
|Частота GPU
|600 МГц
|587 МГц
|FLOPS
|~273 Гфлопс
|~1720 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|1866 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 1000 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
317
Xperia 1 III +251%
1113
Geekbench 5 (многоядерный)
1549
Xperia 1 III +126%
3504
AnTuTu Benchmark 7
136172
AnTuTu Benchmark 8
173769
Xperia 1 III +249%
606247
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11
Батарея
|Объем
|3600 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
|Да (42% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:50 ч.
|1:57 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 10 II +41%
12:08 ч.
8:59 ч.
Время просмотра видео
Xperia 10 II +47%
18:23 ч.
12:39 ч.
Время разговора (3G)
17:40 ч.
Xperia 1 III +29%
22:42 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 4.4x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|124°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 8 МП + 8 МП)
|4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 0.3 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|-
|24 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|Exmor-RS CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|12
|24
|Поддержка 5G
|Нет
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2020 года
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 1 III более удачной покупкой.
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