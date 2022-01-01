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Sony Xperia 10 III против Samsung Galaxy A53 5G

Сони Иксперия 10 III
VS
Самсунг Галакси А53 5G
Sony Xperia 10 III
Samsung Galaxy A53 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2021 года Sony Xperia 10 III с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 690 5G, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A53 5G, который имеет процессор Exynos 1280 и вышел на 11 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 10 III
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 10% лучшая автономность (37:45 vs 34:12 часов)
  • На 13% выше плотность пикселей (457 vs 405 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.8 мм уже
  • Весит на 20 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy A53 5G
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • На 47% выше максимальная яркость экрана (822 против 558 нит)
  • Стабилизация изображения
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Показывает на 25% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Тонкие рамки – на 5.1% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia 10 III
vs
Galaxy A53 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED Super AMOLED
Размер 6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 21:9 20:9
Плотность пикселей 457 точек на дюйм 405 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 80.3% 85.4%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% 97.6%
ШИМ (PWM) 242 Гц 250 Гц
Время отклика 4.8 мс 9 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Xperia 10 III
558 нит
Galaxy A53 5G +47%
822 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 154 мм 159.6 мм
Ширина 68 мм 74.8 мм
Толщина 8.3 мм 8.1 мм
Вес 169 граммов 189 граммов
Водонепроницаемость IPX8 IP67
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий Черный, Белый, Синий, Персиковый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 10 III
80.3%
Galaxy A53 5G +6%
85.4%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 10 III и Самсунг Галакси А53 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 690 5G Samsung Exynos 1280
Макс. частота 2000 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 560 Gold (Cortex-A77)		 - 6 ядер по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 8 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 619L Mali-G68
Частота GPU 950 МГц 1000 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.2
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 9
Xperia 10 III
343285
Galaxy A53 5G +25%
429517
CPU 110385 124022
GPU 76645 123474
Memory 63724 74582
UX 94636 111356
Total score 343285 429517
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 13 FPS
Graphics score - 2288
PCMark 3.0 score - 11470
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Оболочка UI - One UI 4.1
Размер системы из коробки 19 ГБ 36 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (28% за 30 минут) Да (45% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:24 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:12 ч. 10:47 ч.
Просмотр видео 20:55 ч. 15:55 ч.
Игры 07:34 ч. 05:13 ч.
Режим ожидания 114 ч. 120 ч.
Общая автономность
Xperia 10 III +10%
37:45 ч.
Galaxy A53 5G
34:12 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 10 III vs Samsung Galaxy A53 5G
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 9000 x 7000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 8 МП) 4 (64 МП + 12 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856 (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A53 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6464 x 4864
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет -
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia 10 III +3%
88.7 дБ
Galaxy A53 5G
86.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года Март 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Апрель 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Скрепка для извлечения SIM-карт
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A53 5G более удачной покупкой.

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