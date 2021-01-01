Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2021 года Sony Xperia 10 III с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 690 5G, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy S20 FE, который имеет процессор Exynos 990 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.