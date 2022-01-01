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Sony Xperia 10 III против Xperia 1 IV

Сони Иксперия 10 III
VS
Сони Иксперия 1 IV
Sony Xperia 10 III
Sony Xperia 1 IV

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2021 года Sony Xperia 10 III с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 690 5G, против 6.5-дюймового Sony Xperia 1 IV, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 10 III
  • На 38% лучшая автономность (37:45 vs 27:23 часов)
  • Весит на 16 граммов меньше
Причины выбрать Sony Xperia 1 IV
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Камера имеет оптический зум 5.2x
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
  • На 41% выше плотность пикселей (643 vs 457 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки на
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia 10 III
vs
Xperia 1 IV

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1644 x 3840 пикселей
Соотношение сторон 21:9 21:9
Плотность пикселей 457 точек на дюйм 643 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 80.3% 84.2%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 99.7% -
ШИМ (PWM) 242 Гц -
Время отклика 4.8 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Xperia 10 III
558 нит
Xperia 1 IV +15%
644 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 154 мм 165 мм
Ширина 68 мм 71 мм
Толщина 8.3 мм 8.2 мм
Вес 169 граммов 185 граммов
Водонепроницаемость IPX8 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Синий Черный, Белый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 10 III
80.3%
Xperia 1 IV +5%
84.2%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 10 III и Сони Иксперия 1 IV в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 690 5G Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1
Макс. частота 2000 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 560 Gold (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 8 нанометров 4 нанометра
Графика Adreno 619L Adreno 730
Частота GPU 950 МГц 818 МГц
FLOPS - ~2236 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 10 III
587
Xperia 1 IV +97%
1155
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 10 III
1724
Xperia 1 IV +96%
3379
AnTuTu Benchmark 9
Xperia 10 III
343285
Xperia 1 IV +143%
835616
CPU 110385 -
GPU 76645 -
Memory 63724 -
UX 94636 -
Total score 343285 835616
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 (С обновлением до Android 12) Android 12
Размер системы из коробки 19 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (28% за 30 минут) Да (47% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:42 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 11:12 ч. 08:44 ч.
Просмотр видео 20:55 ч. 12:14 ч.
Игры 07:34 ч. 05:30 ч.
Режим ожидания 114 ч. 94 ч.
Общая автономность
Xperia 10 III +38%
37:45 ч.
Xperia 1 IV
27:23 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 10 III vs Sony Xperia 1 IV
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 5.2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 124°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 8 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 85 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.5", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - - 0.3 МП
- Размер пикселя: 10 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4000 x 3000
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм 20 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/2.9"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia 10 III
88.7 дБ
Xperia 1 IV
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Апрель 2021 года Май 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Июнь 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 1 IV более удачной покупкой.

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