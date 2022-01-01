Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2021 года Sony Xperia 10 III с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 690 5G, против 6.5-дюймового Sony Xperia 1 IV, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.