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Sony Xperia 10 III против Xperia 10 II

Сони Иксперия 10 III
VS
Сони Иксперия 10 II
Sony Xperia 10 III
Sony Xperia 10 II

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2021 года Sony Xperia 10 III с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 690 5G, против 6-дюймового Sony Xperia 10 II, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 665 и вышел на 14 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 10 III
  • На 49% лучшая автономность (137 vs 92 часов)
  • Комплектуется на 900 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3600 мАч
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Смартфон на 1 год и 2 месяца новее
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (552 против 513 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 690 5G
  • На 83% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 580 и 317 баллов
Причины выбрать Sony Xperia 10 II
  • Весит на 18 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia 10 III
vs
Xperia 10 II

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 21:9 21:9
Плотность пикселей 457 точек на дюйм 457 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 80.3% 77.6%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.1%
ШИМ (PWM) - 116 Гц
Время отклика - 10 мс
Максимальная яркость
Xperia 10 III +8%
552 нит
Xperia 10 II
513 нит

Дизайн и корпус

Высота 154 мм 157 мм
Ширина 68 мм 69 мм
Толщина 8.3 мм 8.2 мм
Вес 169 граммов 151 грамм
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Синий, Розовый Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 10 III +3%
80.3%
Xperia 10 II
77.6%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 10 III и Сони Иксперия 10 II в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 690 5G Qualcomm Snapdragon 665
Макс. частота 2000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 560 Gold (Cortex-A77)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 8 нанометров 11 нанометров
Графика Adreno 619L Adreno 610
Частота GPU 950 МГц 600 МГц
FLOPS - ~273 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2166 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 10 III +11%
1726
Xperia 10 II
1549
AnTuTu Benchmark 7
AnTuTu Benchmark 8

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 11

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 3600 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (28% за 30 минут) Да, Quick Charge 3.0 (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 10 III +27%
15:36 ч.
Xperia 10 II
12:08 ч.
Время просмотра видео
Xperia 10 III +44%
26:25 ч.
Xperia 10 II
18:23 ч.
Время разговора (3G)
Xperia 10 III +80%
31:35 ч.
Xperia 10 II
17:40 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 10 III vs Sony Xperia 10 II
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 8 МП) 3 (12 МП + 8 МП + 8 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.8" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/2.8" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia 10 III
н/д
Xperia 10 II
83.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Апрель 2021 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2021 года Сентябрь 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Наушники
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 10 III более удачной покупкой.

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