Sony Xperia 10 IV против Apple iPhone XS
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 мая 2022 года Sony Xperia 10 IV с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 5.8-дюймового Apple iPhone XS, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 45 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia 10 IV
- На 118% лучшая автономность (49:38 vs 22:46 часов)
- Комплектуется на 2342 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2658 мАч
- Современный порт USB Type-C
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Смартфон на 3 года и 9 месяцев новее
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Причины выбрать Apple iPhone XS
- Показывает на 38% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
- Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Sony
- Стерео динамики
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 68% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1107 и 659 баллов
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
66
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
41
50
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
90
58
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
60
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
65
61
Цена/Качество
Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2520 пикселей
|1125 x 2436 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|457 точек на дюйм
|458 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|625 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|700 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, Dolby Vision
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|82%
|82.9%
|Особенности
|- DCI-P3
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|95.9%
|98.8%
|ШИМ (PWM)
|253 Гц
|240 Гц
|Время отклика
|3 мс
|4.4 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|153 мм
|143.6 мм
|Ширина
|67 мм
|70.9 мм
|Толщина
|8.3 мм
|7.7 мм
|Вес
|161 грамм
|177 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Мятный, Лавандовый
|Золотой, Серый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Apple A12 Bionic
|Макс. частота
|2200 МГц
|2490 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|6 (2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
|Размер транзистора
|6 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Apple A12 Bionic GPU
|Частота GPU
|840 МГц
|1100 МГц
|FLOPS
|~536 Гфлопс
|~560 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
659
iPhone XS +68%
1107
Geekbench 5 (многоядерный)
1899
iPhone XS +48%
2817
|CPU
|120786
|144499
|GPU
|100840
|178813
|Memory
|61107
|101788
|UX
|105255
|106896
|Total score
|384675
|530522
|Пиковая температура корпуса
|36.1 °C
|44.8 °C
|Stability
|-
|63%
|Graphics test
|-
|34 FPS
|Graphics score
|-
|5726
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|64, 256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|NVMe
|Карта памяти
|MicroSD
|Нет
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|-
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|iOS 12 (С обновлением до iOS 16.4)
|Размер системы из коробки
|23 ГБ
|11.8 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|2658 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi (10 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (28% за 30 минут)
|Да (50% за 60 минут)
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|2:40 ч.
|Веб-серфинг
|16:06 ч.
|07:30 ч.
|Просмотр видео
|24:58 ч.
|09:19 ч.
|Игры
|07:06 ч.
|04:45 ч.
|Режим ожидания
|160 ч.
|80 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4032 x 3024
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 2x
|Вспышка
|LED
|Quad LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|-
|Количество объективов
|3 (12 МП + 8 МП + 8 МП)
|2 (12 МП + 12 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", SK Hi-847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0", SK Hi-846 (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Sony Xperia 10 IV от DxOMark
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|7 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3088 x 2316
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|27 мм
|32 мм
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
52
Качество видео
73
Итоговая оценка камеры
63
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|No
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|-
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|18
|16
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Сентябрь 2018 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2022 года
|Сентябрь 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.99 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|0.99 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
|Комплект*
| - Смартфон
- Краткое руководство пользователя
| - iPhone XS
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и коммуникации - выбирайте Sony Xperia 10 IV, а если производительность, программное обеспечение, корпус и звук – то Apple iPhone XS.
Опрос
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2