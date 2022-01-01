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Sony Xperia 10 IV против OnePlus Nord 2 5G

Сони Икспери 10 IV
VS
Ванплас Норд 2 5G
Sony Xperia 10 IV
OnePlus Nord 2 5G

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 мая 2022 года Sony Xperia 10 IV с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.43-дюймового OnePlus Nord 2 5G, который имеет процессор MediaTek Dimensity 1200 5G и вышел на 9 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 10 IV
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 54% лучшая автономность (49:38 vs 32:08 часов)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • На 8% выше максимальная яркость экрана (685 против 635 нит)
  • На 11% выше плотность пикселей (457 vs 410 PPI)
Причины выбрать OnePlus Nord 2 5G
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Показывает на 72% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.43" большая диагональ экрана
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia 10 IV
vs
Nord 2 5G

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED AMOLED
Размер 6 дюймов 6.43 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 21:9 20:9
Плотность пикселей 457 точек на дюйм 410 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 450 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 700 нит 650 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82% 85.8%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.9% 128.2%
ШИМ (PWM) 253 Гц 119 Гц
Время отклика 3 мс 8 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Xperia 10 IV +8%
685 нит
Nord 2 5G
635 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 153 мм 158.9 мм
Ширина 67 мм 73.2 мм
Толщина 8.3 мм 8.3 мм
Вес 161 грамм 189 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Мятный, Лавандовый Синий, Серый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 10 IV
82%
Nord 2 5G +5%
85.8%

Производительность

Тестируем Сони Икспери 10 IV и Ванплас Норд 2 5G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 MediaTek Dimensity 1200 5G
Макс. частота 2200 МГц 3000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.6 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-A78
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G77 MC9
Частота GPU 840 МГц 850 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 10 IV
664
Nord 2 5G +23%
820
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 10 IV
1911
Nord 2 5G +47%
2814
AnTuTu Benchmark 9
Xperia 10 IV
391010
Nord 2 5G +72%
671620
CPU 120786 186770
GPU 100840 232801
Memory 61107 114516
UX 105255 131863
Total score 391010 671620
3DMark Wild Life Performance
Xperia 10 IV
н/д
Nord 2 5G
4174
Stability - 63%
Graphics test - 24 FPS
Graphics score - 4174
PCMark 3.0 score - 8554
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI - OxygenOS 12
Размер системы из коробки 23 ГБ 14 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 65 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (28% за 30 минут) Да (98% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 0:31 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 16:06 ч. 12:29 ч.
Просмотр видео 24:58 ч. 13:49 ч.
Игры 07:06 ч. 05:27 ч.
Режим ожидания 160 ч. 94 ч.
Общая автономность
Xperia 10 IV +54%
49:38 ч.
Nord 2 5G
32:08 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 10 IV vs OnePlus Nord 2 5G
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8700 x 5800
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 119°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 8 МП) 3 (50 МП + 8 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", SK Hi-847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0", SK Hi-846 (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.3
Монохромный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Sony Xperia 10 IV от DxOMark Примеры фото OnePlus Nord 2 5G от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.5
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер пикселя - 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Xperia 10 IV
52
Nord 2 5G +140%
125
Качество видео
Xperia 10 IV
73
Nord 2 5G +44%
105
Итоговая оценка камеры
Xperia 10 IV
63
Nord 2 5G +84%
116

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC, SBAS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia 10 IV +5%
85.8 дБ
Nord 2 5G
81.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года Июль 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Июль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (65 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Прозрачный чехол
- Наклеенная на экран пленка
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера, коммуникации и звук - выбирайте OnePlus Nord 2 5G, а если автономность и корпус – то Sony Xperia 10 IV.

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