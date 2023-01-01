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Sony Xperia 10 IV против Samsung Galaxy A23

62 из 100
Sony Xperia 10 IV
VS
55 из 100
Samsung Galaxy A23
Sony Xperia 10 IV
Samsung Galaxy A23

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 мая 2022 года Sony Xperia 10 IV с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.6-дюймового Samsung Galaxy A23, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 680 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 10 IV
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 37% лучшая автономность (49:38 vs 36:17 часов)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Показывает на 46% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 47% выше максимальная яркость экрана (689 против 468 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • OLED экран (против PLS TFT у конкурента)
  • На 14% выше плотность пикселей (457 vs 400 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 9.9 мм уже
Причины выбрать Samsung Galaxy A23
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia 10 IV
vs
Galaxy A23

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED PLS TFT
Размер 6 дюймов 6.6 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1080 x 2408 пикселей
Соотношение сторон 21:9 20:9
Плотность пикселей 457 точек на дюйм 400 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 460 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 700 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82% 83%
Особенности - DCI-P3 -
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.9% -
ШИМ (PWM) 253 Гц -
Время отклика 3 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Xperia 10 IV +47%
689 нит
Galaxy A23
468 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 153 мм 164.5 мм
Ширина 67 мм 76.9 мм
Толщина 8.3 мм 8.4 мм
Вес 161 грамм 195 граммов
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый Белый, Черный, Синий, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 10 IV
82%
Galaxy A23 +1%
83%

Производительность

Тестируем Sony Xperia 10 IV и Samsung Galaxy A23 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Qualcomm Snapdragon 680
Макс. частота 2200 МГц 2400 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (4 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Kryo 265 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Kryo 265 Gold (Cortex-A73)
Размер транзистора 6 нанометров 6 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 610
Частота GPU 950 МГц 950 МГц
FLOPS ~486 Гфлопс ~243 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 10 IV +72%
665
Galaxy A23
386
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 10 IV +17%
1920
Galaxy A23
1646
AnTuTu Benchmark 9
Xperia 10 IV +46%
391189
Galaxy A23
267301
CPU 120786 81885
GPU 100840 48510
Memory 61107 64789
UX 105255 71783
Total score 391189 267301
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 36.1 °C -
Stability - 98%
Graphics test - 2 FPS
Graphics score - 440
Web score - 6855
Video editing - 4224
Photo editing - 13573
Data manipulation - 5773
Writing score - 8444
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 32, 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI - One UI 5.0
Размер системы из коробки 23 ГБ 24 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 5000 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) -
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (28% за 30 минут) Да (32% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:43 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 16:06 ч. 13:42 ч.
Просмотр видео 24:58 ч. 12:41 ч.
Игры 07:06 ч. 06:33 ч.
Режим ожидания 160 ч. 127 ч.
Общая автономность
Xperia 10 IV +37%
49:38 ч.
Galaxy A23
36:17 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 10 IV vs Samsung Galaxy A23
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8700 x 5800
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° -
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 8 МП) 4 (50 МП + 5 МП + 2 МП + 2 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", SK Hi-847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0", SK Hi-846 (CMOS)
- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
Макро объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Sony Xperia 10 IV от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 -
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia 10 IV
85.8 дБ
Galaxy A23
н/д

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Май 2022 года Март 2022 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Март 2022 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Да, 15 Вт
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 10 IV более удачной покупкой.

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