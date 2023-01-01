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Sony Xperia 10 IV против Samsung Galaxy A32

Сони Икспери 10 IV
VS
Самсунг Галакси А32 4G
Sony Xperia 10 IV
Samsung Galaxy A32

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 мая 2022 года Sony Xperia 10 IV с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A32, который имеет процессор Mediatek Helio G80 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 10 IV
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает на 74% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 42% лучшая автономность (49:38 vs 35:02 часов)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 695
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 11% выше плотность пикселей (457 vs 411 PPI)
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
Причины выбрать Samsung Galaxy A32
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 0.4" большая диагональ экрана
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (809 против 681 нит)
  • Поддержка технологии Dolby Atmos

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia 10 IV
vs
Galaxy A32

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED Super AMOLED
Размер 6 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 21:9 20:9
Плотность пикселей 457 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 800 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 700 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 82% 84.6%
Особенности - DCI-P3 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.9% -
ШИМ (PWM) 253 Гц -
Время отклика 3 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Реальная пиковая яркость (авто)
Xperia 10 IV
681 нит
Galaxy A32 +19%
809 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 153 мм 158.9 мм
Ширина 67 мм 73.6 мм
Толщина 8.3 мм 8.4 мм
Вес 161 грамм 184 грамма
Водонепроницаемость IP68 Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Мятный, Лавандовый Синий, Черный, Лавандовый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 10 IV
82%
Galaxy A32 +3%
84.6%

Производительность

Тестируем Сони Икспери 10 IV и Самсунг Галакси А32 4G в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Mediatek Helio G80
Макс. частота 2200 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 6)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2 ГГц: Cortex-A75
Размер транзистора 6 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G52 MP2
Частота GPU 840 МГц 950 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс ~54.6 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 10 IV +90%
659
Galaxy A32
347
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 10 IV +48%
1899
Galaxy A32
1283
AnTuTu Benchmark 9
Xperia 10 IV +74%
384675
Galaxy A32
220576
CPU 120786 65278
GPU 100840 56558
Memory 61107 36467
UX 105255 62688
Total score 384675 220576
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4, 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 11 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI - One UI 5.0
Размер системы из коробки 23 ГБ 18.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (28% за 30 минут) Да (25% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:19 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 16:06 ч. 12:46 ч.
Просмотр видео 24:58 ч. 14:17 ч.
Игры 07:06 ч. 06:20 ч.
Режим ожидания 160 ч. 115 ч.
Общая автономность
Xperia 10 IV +42%
49:38 ч.
Galaxy A32
35:02 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 10 IV vs Samsung Galaxy A32
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 9216 x 6912
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 123°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 8 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 5 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", SK Hi-847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0", SK Hi-846 (CMOS)
- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0" (CMOS)
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Sony Xperia 10 IV от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 20 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 5380 x 3620
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 12
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia 10 IV
85.8 дБ
Galaxy A32
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Май 2022 года Февраль 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.45 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.3 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 10 IV более удачной покупкой.

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