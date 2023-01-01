Sony Xperia 10 IV против Samsung Galaxy Note 20 Ultra
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 мая 2022 года Sony Xperia 10 IV с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.9-дюймового Samsung Galaxy Note 20 Ultra, который имеет процессор Exynos 990 и вышел на 22 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia 10 IV
- На 88% лучшая автономность (49:38 vs 26:27 часов)
- Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
- Смартфон на 1 год и 10 месяцев новее
- Лучше лежит в руке - корпус на 10.2 мм уже
- Весит на 47 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- На 0.9" большая диагональ экрана
- Камера имеет оптический зум 5x
- Показывает на 43% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 50% выше максимальная яркость экрана (1020 против 681 нит)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
- Тонкие рамки – на 9.7% выше полезная площадь экрана
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
- Стерео динамики
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|Dynamic AMOLED
|Размер
|6 дюймов
|6.9 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2520 пикселей
|1440 x 3088 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|457 точек на дюйм
|496 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Да
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|600 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|700 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|82%
|91.7%
|Особенности
|- DCI-P3
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|95.9%
|96.9%
|ШИМ (PWM)
|253 Гц
|245 Гц
|Время отклика
|3 мс
|6 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|153 мм
|164.8 мм
|Ширина
|67 мм
|77.2 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.1 мм
|Вес
|161 грамм
|208 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Система охлаждения
|-
|Испарительная камера
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Мятный, Лавандовый
|Бронзовый, Черный, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Samsung Exynos 990
|Макс. частота
|2200 МГц
|2730 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Mali-G77 MP11
|Частота GPU
|840 МГц
|800 МГц
|FLOPS
|~536 Гфлопс
|~1196 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
659
Galaxy Note 20 Ultra +43%
942
Geekbench 5 (многоядерный)
1899
Galaxy Note 20 Ultra +48%
2804
|CPU
|120786
|92406
|GPU
|100840
|216567
|Memory
|61107
|125152
|UX
|105255
|116586
|Total score
|384675
|549382
|Пиковая температура корпуса
|36.1 °C
|37.3 °C
|Stability
|-
|46%
|Graphics test
|-
|25 FPS
|Graphics score
|-
|4247
|Web score
|-
|8939
|Video editing
|-
|6882
|Photo editing
|-
|28631
|Data manipulation
|-
|8806
|Writing score
|-
|10714
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|-
|Объем накопителя
|128 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1000 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12 (С обновлением до Android 13)
|Android 10 (С обновлением до Android 13)
|Оболочка UI
|-
|One UI 5.0
|Размер системы из коробки
|23 ГБ
|34.7 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да (28% за 30 минут)
|Да (43% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|1:20 ч.
|Веб-серфинг
|16:06 ч.
|08:59 ч.
|Просмотр видео
|24:58 ч.
|13:52 ч.
|Игры
|07:06 ч.
|04:58 ч.
|Режим ожидания
|160 ч.
|74 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|108 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|12000 x 9000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 5x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|120°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 8 МП + 8 МП)
|4 (108 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", SK Hi-847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/3.0
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3M5 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0", SK Hi-846 (CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2L3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|- 0.3 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Sony Xperia 10 IV от DxOMark
|Примеры фото Samsung Galaxy Note 20 Ultra от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3872 x 2592
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|27 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|-
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
52
Galaxy Note 20 Ultra +135%
122
Качество видео
73
Galaxy Note 20 Ultra +45%
106
Итоговая оценка камеры
63
Galaxy Note 20 Ultra +90%
120
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|18
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2022 года
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.319 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.557 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Гарантия
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy Note 20 Ultra более удачной покупкой.
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