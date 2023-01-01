Главная > Сравнение смартфонов > Xperia 10 IV vs Galaxy S21 Plus – что лучше выбрать?

Sony Xperia 10 IV против Samsung Galaxy S21 Plus

Сони Икспери 10 IV
VS
Самсунг Галакси С21 Плюс
Sony Xperia 10 IV
Samsung Galaxy S21 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 мая 2022 года Sony Xperia 10 IV с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy S21 Plus, который имеет процессор Exynos 2100 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 10 IV
  • На 63% лучшая автономность (49:38 vs 30:26 часов)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 16% выше плотность пикселей (457 vs 394 PPI)
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8.6 мм уже
  • Весит на 39 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy S21 Plus
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает на 90% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 0.7" большая диагональ экрана
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 15 Вт
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (879 против 681 нит)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Тонкие рамки – на 6.3% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia 10 IV
vs
Galaxy S21 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED Dynamic AMOLED
Размер 6 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 21:9 20:9
Плотность пикселей 457 точек на дюйм 394 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 500 нит 1300 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 700 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 82% 88.3%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.9% 98.9%
ШИМ (PWM) 253 Гц 240 Гц
Время отклика 3 мс 6.2 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Xperia 10 IV
681 нит
Galaxy S21 Plus +29%
879 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 153 мм 161.5 мм
Ширина 67 мм 75.6 мм
Толщина 8.3 мм 7.8 мм
Вес 161 грамм 200 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Мятный, Лавандовый Черный Фантом, Фиолетовый фантом, Серебряный Фантом
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Сони Икспери 10 IV и Самсунг Галакси С21 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Samsung Exynos 2100
Макс. частота 2200 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A55
- 3 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-A78
- 1 ядро по 2.9 ГГц: Cortex-X1
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G78 MP14
Частота GPU 840 МГц 760 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 10 IV
1899
Galaxy S21 Plus +83%
3467
AnTuTu Benchmark 9
Xperia 10 IV
384675
Galaxy S21 Plus +90%
729981
CPU 120786 189103
GPU 100840 274155
Memory 61107 137436
UX 105255 131951
Total score 384675 729981
3DMark Wild Life Performance
Пиковая температура корпуса 36.1 °C 41.5 °C
Stability - 67%
Graphics test - 33 FPS
Graphics score - 5538
Источники: 3DMark [3]
Добавить ваш результат теста AnTuTu

Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 11 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI - One UI 5.0
Размер системы из коробки 23 ГБ 27.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4800 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (28% за 30 минут) Да (54% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:12 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 16:06 ч. 09:17 ч.
Просмотр видео 24:58 ч. 15:27 ч.
Игры 07:06 ч. 05:07 ч.
Режим ожидания 160 ч. 101 ч.
Общая автономность
Xperia 10 IV +63%
49:38 ч.
Galaxy S21 Plus
30:26 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 10 IV vs Samsung Galaxy S21 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 1.1x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 8 МП) 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", SK Hi-847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0", SK Hi-846 (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Sony Xperia 10 IV от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy S21 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3872 x 2592
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя - 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS Exmor-RS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/3.24"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 18 24
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia 10 IV
85.8 дБ
Galaxy S21 Plus +2%
87.8 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2022 года Январь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Февраль 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.54 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.33 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S21 Plus более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Sony Xperia 10 IV и Sony Xperia 5 IV
2. Sony Xperia 10 IV и Samsung Galaxy A53 5G
3. Sony Xperia 10 IV и Google Pixel 6a
4. Samsung Galaxy S21 Plus и Apple iPhone 14 Pro
5. Samsung Galaxy S21 Plus и Samsung Galaxy S20 Ultra
6. Samsung Galaxy S21 Plus и Samsung Galaxy S22
7. Samsung Galaxy S21 Plus и Samsung Galaxy A53 5G
8. Samsung Galaxy S21 Plus и Samsung Galaxy S22 Plus
9. Samsung Galaxy S21 Plus и Samsung Galaxy S22 Ultra
10. Samsung Galaxy S21 Plus и Samsung Galaxy S10 Plus
Сравнить другие смартфоны (1000+)

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Promotion
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры