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Sony Xperia 10 IV против Xperia 1 II

Сони Икспери 10 IV
VS
Сони Иксперия 1 II
Sony Xperia 10 IV
Sony Xperia 1 II

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 мая 2022 года Sony Xperia 10 IV с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.5-дюймового Sony Xperia 1 II, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 27 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 10 IV
  • На 120% лучшая автономность (49:38 vs 22:33 часов)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Более новая ОС: Android 12 против 10
  • Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (681 против 606 нит)
  • Весит на 20 граммов меньше
Причины выбрать Sony Xperia 1 II
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Показывает на 65% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 41% выше плотность пикселей (643 vs 457 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 11 Вт
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Стерео динамики

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia 10 IV
vs
Xperia 1 II

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1644 x 3840 пикселей
Соотношение сторон 21:9 21:9
Плотность пикселей 457 точек на дюйм 643 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 580 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 700 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 82% 84%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.9% 123.3%
ШИМ (PWM) 253 Гц 240 Гц
Время отклика 3 мс 7.5 мс
Контрастность ∞ Бесконечная ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Xperia 10 IV +12%
681 нит
Xperia 1 II
606 нит
Источники: NotebookCheck [3], [4]

Дизайн и корпус

Высота 153 мм 165.1 мм
Ширина 67 мм 71.1 мм
Толщина 8.3 мм 7.6 мм
Вес 161 грамм 181 грамм
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Мятный, Лавандовый Черный, Фиолетовый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу

Производительность

Тестируем Сони Икспери 10 IV и Сони Иксперия 1 II в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 2200 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 650
Частота GPU 840 МГц 587 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1000 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 10 IV
658
Xperia 1 II +36%
894
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 10 IV
1899
Xperia 1 II +74%
3303
AnTuTu Benchmark 9
Xperia 10 IV
385571
Xperia 1 II +65%
635774
CPU 120786 189572
GPU 100840 231838
Memory 61107 100673
UX 105255 115634
Total score 385571 635774
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 22 FPS
Graphics score - 3799
PCMark 3.0 score - 10580
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 10.0
Размер системы из коробки 23 ГБ 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 21 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (11 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (28% за 30 минут) Да (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:55 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 16:06 ч. 06:24 ч.
Просмотр видео 24:58 ч. 10:08 ч.
Игры 07:06 ч. 03:51 ч.
Режим ожидания 160 ч. 87 ч.
Общая автономность
Xperia 10 IV +120%
49:38 ч.
Xperia 1 II
22:33 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 10 IV vs Sony Xperia 1 II
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 124°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 8 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", SK Hi-847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3T2 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0", SK Hi-846 (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - - 0.3 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Sony Xperia 10 IV от DxOMark Примеры фото Sony Xperia 1 II от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 24 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/4" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Xperia 10 IV
52
Xperia 1 II +119%
114
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.1
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 22
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia 10 IV +10%
85.8 дБ
Xperia 1 II
78.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2022 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для тела - 1.67 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Sony Xperia 1 II, а если программное обеспечение и автономность – то Sony Xperia 10 IV.

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