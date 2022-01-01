Sony Xperia 10 IV против Xperia 1 II
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 мая 2022 года Sony Xperia 10 IV с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.5-дюймового Sony Xperia 1 II, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 27 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia 10 IV
- На 120% лучшая автономность (49:38 vs 22:33 часов)
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
- Более новая ОС: Android 12 против 10
- Смартфон на 2 года и 3 месяца новее
- На 12% выше максимальная яркость экрана (681 против 606 нит)
- Весит на 20 граммов меньше
Причины выбрать Sony Xperia 1 II
- Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
- Показывает на 65% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 41% выше плотность пикселей (643 vs 457 PPI)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 11 Вт
- Камера имеет оптический зум 3x
- На 0.5" большая диагональ экрана
- Стерео динамики
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
79
77
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
51
71
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
92
68
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
61
70
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
77
91
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
69
73
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2520 пикселей
|1644 x 3840 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|21:9
|Плотность пикселей
|457 точек на дюйм
|643 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Макс. заявленная яркость
|500 нит
|580 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|700 нит
|-
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|82%
|84%
|Особенности
|- DCI-P3
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|95.9%
|123.3%
|ШИМ (PWM)
|253 Гц
|240 Гц
|Время отклика
|3 мс
|7.5 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|153 мм
|165.1 мм
|Ширина
|67 мм
|71.1 мм
|Толщина
|8.3 мм
|7.6 мм
|Вес
|161 грамм
|181 грамм
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Белый, Мятный, Лавандовый
|Черный, Фиолетовый, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Qualcomm Snapdragon 865
|Макс. частота
|2200 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|6 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Adreno 650
|Частота GPU
|840 МГц
|587 МГц
|FLOPS
|~536 Гфлопс
|~1228 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1000 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
658
Xperia 1 II +36%
894
Geekbench 5 (многоядерный)
1899
Xperia 1 II +74%
3303
|CPU
|120786
|189572
|GPU
|100840
|231838
|Memory
|61107
|100673
|UX
|105255
|115634
|Total score
|385571
|635774
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|22 FPS
|Graphics score
|-
|3799
|PCMark 3.0 score
|-
|10580
Источники: 3DMark [3]
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 12
|Android 10.0
|Размер системы из коробки
|23 ГБ
|20 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|21 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (11 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (28% за 30 минут)
|Да (40% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|1:55 ч.
|Веб-серфинг
|16:06 ч.
|06:24 ч.
|Просмотр видео
|24:58 ч.
|10:08 ч.
|Игры
|07:06 ч.
|03:51 ч.
|Режим ожидания
|160 ч.
|87 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|124°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 8 МП + 8 МП)
|4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", SK Hi-847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3T2 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0", SK Hi-846 (CMOS)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 0.3 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|Примеры фото Sony Xperia 10 IV от DxOMark
|Примеры фото Sony Xperia 1 II от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|27 мм
|24 мм
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/4"
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
52
Xperia 1 II +119%
114
Качество видео
73
Xperia 1 II +40%
102
Итоговая оценка камеры
63
Xperia 1 II +78%
112
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|18
|22
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Май 2022 года
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2022 года
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.67 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, камера, коммуникации, корпус и звук - выбирайте Sony Xperia 1 II, а если программное обеспечение и автономность – то Sony Xperia 10 IV.
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