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Sony Xperia 10 IV против Xperia 1 III

Сони Икспери 10 IV
VS
Сони Иксперия 1 III
Sony Xperia 10 IV
Sony Xperia 1 III

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 мая 2022 года Sony Xperia 10 IV с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.5-дюймового Sony Xperia 1 III, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 10 IV
  • На 113% лучшая автономность (47:13 vs 22:10 часов)
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (680 против 556 нит)
  • Весит на 25 граммов меньше
Причины выбрать Sony Xperia 1 III
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Показывает в 2.1 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 12 ГБ против 6 ГБ
  • На 41% выше плотность пикселей (643 vs 457 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Использует более быструю память LPDDR5 2750 МГц
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia 10 IV
vs
Xperia 1 III

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1644 x 3840 пикселей
Соотношение сторон 21:9 21:9
Плотность пикселей 457 точек на дюйм 643 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 500 нит 385 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 700 нит 620 нит
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 82% 84.2%
Особенности - DCI-P3 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.9%
ШИМ (PWM) - 476 Гц
Время отклика - 7.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Xperia 10 IV +22%
680 нит
Xperia 1 III
556 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 153 мм 165 мм
Ширина 67 мм 71 мм
Толщина 8.3 мм 8.2 мм
Вес 161 грамм 186 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Мятный, Лавандовый Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 10 IV
82%
Xperia 1 III +3%
84.2%

Производительность

Тестируем Сони Икспери 10 IV и Сони Иксперия 1 III в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 2200 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 619 Adreno 660
Частота GPU 840 МГц 840 МГц
FLOPS ~536 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 2750 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 256, 512 ГБ
Тип накопителя - UFS 3.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 10 IV
660
Xperia 1 III +70%
1122
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 10 IV
1897
Xperia 1 III +84%
3488
AnTuTu Benchmark 9
Xperia 10 IV
396055
Xperia 1 III +105%
813725
CPU - 209846
GPU - 310543
Memory - 133819
UX - 164785
Total score 396055 813725
3DMark Wild Life Performance
Stability - 72%
Graphics test - 33 FPS
Graphics score - 5617
PCMark 3.0 score - 14409
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Размер системы из коробки - 16 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да
Реверсивная зарядка Нет Да
Быстрая зарядка Да (28% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:50 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 16:56 ч. 06:40 ч.
Просмотр видео 26:35 ч. 09:59 ч.
Игры 06:05 ч. 04:13 ч.
Режим ожидания 121 ч. 80 ч.
Общая автономность
Xperia 10 IV +113%
47:13 ч.
Xperia 1 III
22:10 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 10 IV vs Sony Xperia 1 III
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический Оптический, 4.4x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 120 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 124°
Количество объективов 3 (12 МП + 8 МП + 8 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", SK Hi-847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0", SK Hi-846 (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - - 0.3 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Sony Xperia 1 III от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 24 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора - ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 18 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia 10 IV
н/д
Xperia 1 III
81.5 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2022 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2022 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 1 III более удачной покупкой.

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