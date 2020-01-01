Sony Xperia 10 Plus против Samsung Galaxy A71
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Sony Xperia 10 Plus с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A71, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia 10 Plus
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Стерео динамики
- На 12% выше максимальная яркость экрана (583 против 520 нит)
Причины выбрать Samsung Galaxy A71
- Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3000 мАч
- На 31% лучшая автономность (102 vs 78 часов)
- Более энергоэффективный CPU
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
- Тонкие рамки – на 5.98% выше полезная площадь экрана
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
69
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
61
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
73
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Sony Xperia 10 Plus и Samsung Galaxy A71
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2520 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|20.9:9
|20:9
|Плотность пикселей
|422 точек на дюйм
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 3
|Соотношение экрана к корпусу
|81.22%
|87.2%
|Особенности
|-
|- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|167 мм
|163.6 мм
|Ширина
|73 мм
|76 мм
|Толщина
|8.3 мм
|7.7 мм
|Вес
|180 граммов
|179 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой, Серебристый
|Черный, Синий, Серебристый, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 636
|Qualcomm Snapdragon 730
|Архитектура
|4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260)
|2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|1800 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|14 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 509
|Adreno 618
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
545
Geekbench 5 (многоядерный)
1724
AnTuTu Benchmark 8
255456
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10
|Оболочка UI
|-
|One UI 2.5
|Размер системы из коробки
|-
|23.8 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|2:00 ч.
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут)
|Да (50% за 35 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
10:31 ч.
Galaxy A71 +28%
13:18 ч.
Время просмотра видео
11:26 ч.
Galaxy A71 +55%
17:48 ч.
Время разговора (3G)
21:03 ч.
Galaxy A71 +43%
30:02 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|64 мегапикселя
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|9000 x 7000
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|438 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|120°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 8 MP)
|4 (64 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4"
- Фазовый автофокус
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Макро объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
|Времяпролетный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy A71 от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|6528 x 4896
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|24 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качества фото
89
Качества видео
74
Итоговая оценка камеры
84
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Одновременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|12
|12
Звук
|Динамики
|Стерео
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Голос
68 дБ
Музыка
73 дБ
Звонок
90 дБ
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Декабрь 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Февраль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.72 Вт/кг
|0.51 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.49 Вт/кг
|1.56 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A71 более удачной покупкой.
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