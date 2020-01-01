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Sony Xperia 10 Plus против Samsung Galaxy A71

Сони Иксперия 10 Плюс
Sony Xperia 10 Plus
VS
Самсунг Галакси А71
Samsung Galaxy A71

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Sony Xperia 10 Plus с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A71, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 730 и вышел на 10 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 10 Plus
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Стерео динамики
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (583 против 520 нит)
Причины выбрать Samsung Galaxy A71
  • Комплектуется на 1500 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3000 мАч
  • На 31% лучшая автономность (102 vs 78 часов)
  • Более энергоэффективный CPU
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5.98% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Sony Xperia 10 Plus и Samsung Galaxy A71

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6.5 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20.9:9 20:9
Плотность пикселей 422 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 81.22% 87.2%
Особенности - - Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Xperia 10 Plus +12%
583 нит
Galaxy A71
520 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 167 мм 163.6 мм
Ширина 73 мм 76 мм
Толщина 8.3 мм 7.7 мм
Вес 180 граммов 179 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серебристый Черный, Синий, Серебристый, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 10 Plus
81.22%
Galaxy A71 +7%
87.2%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 10 Плюс и Самсунг Галакси А71 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636 Qualcomm Snapdragon 730
Архитектура 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 260), 4 ядра по 1.6 ГГц (Kryo 260) 2 ядра по 2.2 ГГц (Kryo 470), 6 ядер по 1.8 ГГц (Kryo 470)
CPU ядер 8 8
Частота 1800 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 509 Adreno 618
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Xperia 10 Plus
н/д
Galaxy A71
255456

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10
Оболочка UI - One UI 2.5
Размер системы из коробки - 23.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:35 ч. 2:00 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут) Да (50% за 35 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 10 Plus
10:31 ч.
Galaxy A71 +28%
13:18 ч.
Время просмотра видео
Xperia 10 Plus
11:26 ч.
Galaxy A71 +55%
17:48 ч.
Время разговора (3G)
Xperia 10 Plus
21:03 ч.
Galaxy A71 +43%
30:02 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 10 Plus vs Samsung Galaxy A71
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 9000 x 7000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 438 кадров/c (720p) 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (12 МП + 8 MP) 4 (64 МП + 12 MP + 5 MP + 5 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Samsung Bright S5KGW1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4"
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Времяпролетный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/5.0" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy A71 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Xperia 10 Plus
68 дБ
Galaxy A71
н/д
Музыка
Xperia 10 Plus
73 дБ
Galaxy A71
н/д
Звонок
Xperia 10 Plus
90 дБ
Galaxy A71
н/д

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Декабрь 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Февраль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.72 Вт/кг 0.51 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.49 Вт/кг 1.56 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A71 более удачной покупкой.

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