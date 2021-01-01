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Sony Xperia 10 Plus против Xperia 1 II

Сони Иксперия 10 Плюс
VS
Сони Иксперия 1 II
Sony Xperia 10 Plus
Sony Xperia 1 II

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Sony Xperia 10 Plus с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.5-дюймового Sony Xperia 1 II, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 10 Plus
  • Запись замедленной съемки в 438 FPS
Причины выбрать Sony Xperia 1 II
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 3.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
  • На 52% выше плотность пикселей (643 vs 422 PPI)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 11 Вт
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Стабилизация изображения
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 865
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia 10 Plus
vs
Xperia 1 II

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6.5 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1644 x 3840 пикселей
Соотношение сторон 20.9:9 21:9
Плотность пикселей 422 точек на дюйм 643 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 81.22% 84%
Особенности - - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.6% 123.3%
ШИМ (PWM) 2358 Гц 240 Гц
Время отклика 32.8 мс 7.5 мс
Контрастность 1430:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Xperia 10 Plus
574 нит
Xperia 1 II +5%
603 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 167 мм 165.1 мм
Ширина 73 мм 71.1 мм
Толщина 8.3 мм 7.6 мм
Вес 180 граммов 181 грамм
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Золотой, Серебристый Черный, Фиолетовый, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 10 Plus
81.22%
Xperia 1 II +3%
84%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 10 Плюс и Сони Иксперия 1 II в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 636 Qualcomm Snapdragon 865
Макс. частота 1800 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 14 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 509 Adreno 650
Частота GPU 720 МГц 587 МГц
FLOPS ~184 Гфлопс ~1228 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4 ГБ 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1000 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Xperia 10 Plus
128544
Xperia 1 II +261%
463426
AnTuTu Benchmark 8
Xperia 10 Plus
147039
Xperia 1 II +275%
551244
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Размер системы из коробки - 20 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 21 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (11 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут) Да (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:35 ч. 1:55 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 10 Plus +8%
10:31 ч.
Xperia 1 II
9:52 ч.
Время просмотра видео
Xperia 10 Plus
11:26 ч.
Xperia 1 II +10%
12:35 ч.
Время разговора (3G)
Xperia 10 Plus
21:03 ч.
Xperia 1 II +48%
31:02 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 10 Plus vs Sony Xperia 1 II
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 438 кадров/c (720p) 120 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 124°
Количество объективов 2 (12 МП + 8 МП) 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4"
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3T2 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
Времяпролетный объектив - - 0.3 МП
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Sony Xperia 1 II от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS -
Размер сенсора 1/4" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5.1
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 22
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia 10 Plus +11%
87.2 дБ
Xperia 1 II
78.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Июль 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.72 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.49 Вт/кг 1.67 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 1 II более удачной покупкой.

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