Sony Xperia 10 Plus против Xperia 1 II
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Sony Xperia 10 Plus с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 636, против 6.5-дюймового Sony Xperia 1 II, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 13 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia 10 Plus
- Запись замедленной съемки в 438 FPS
Причины выбрать Sony Xperia 1 II
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает в 3.7 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 4000 против 3000 мАч
- На 52% выше плотность пикселей (643 vs 422 PPI)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки на 11 Вт
- Камера имеет оптический зум 3x
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Стабилизация изображения
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 865
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
92
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
74
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
70
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
93
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|OLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2520 пикселей
|1644 x 3840 пикселей
|Соотношение сторон
|20.9:9
|21:9
|Плотность пикселей
|422 точек на дюйм
|643 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 6
|Соотношение экрана к корпусу
|81.22%
|84%
|Особенности
|-
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|95.6%
|123.3%
|ШИМ (PWM)
|2358 Гц
|240 Гц
|Время отклика
|32.8 мс
|7.5 мс
|Контрастность
|1430:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|167 мм
|165.1 мм
|Ширина
|73 мм
|71.1 мм
|Толщина
|8.3 мм
|7.6 мм
|Вес
|180 граммов
|181 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Золотой, Серебристый
|Черный, Фиолетовый, Белый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 636
|Qualcomm Snapdragon 865
|Макс. частота
|1800 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.6 ГГц: Kryo 260 Silver (Cortex-A53)
- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 260 Gold (Cortex-A73)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Размер транзистора
|14 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 509
|Adreno 650
|Частота GPU
|720 МГц
|587 МГц
|FLOPS
|~184 Гфлопс
|~1228 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 3.0
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 1000 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
893
Geekbench 5 (многоядерный)
3316
AnTuTu Benchmark 7
128544
Xperia 1 II +261%
463426
AnTuTu Benchmark 8
147039
Xperia 1 II +275%
551244
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 10.0
|Размер системы из коробки
|-
|20 ГБ
Батарея
|Объем
|3000 мАч
|4000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|21 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (11 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут)
|Да (40% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:35 ч.
|1:55 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 10 Plus +8%
10:31 ч.
9:52 ч.
Время просмотра видео
11:26 ч.
Xperia 1 II +10%
12:35 ч.
Время разговора (3G)
21:03 ч.
Xperia 1 II +48%
31:02 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 3x
|Вспышка
|Dual LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|438 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|124°
|Количество объективов
|2 (12 МП + 8 МП)
|4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.8" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 53 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4"
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3T2 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|-
|- 0.3 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Sony Xperia 1 II от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|24 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|-
|Размер сенсора
|1/4"
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
114
Качество видео
102
Итоговая оценка камеры
112
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5.1
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|12
|22
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Февраль 2020 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Июль 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.72 Вт/кг
|-
|Уровень излучения SAR для тела
|1.49 Вт/кг
|1.67 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель зарядки
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 1 II более удачной покупкой.
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