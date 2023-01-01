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Sony Xperia 10 V против Apple iPhone 11

64 из 100
Sony Xperia 10 V
VS
64 из 100
Apple iPhone 11
Sony Xperia 10 V
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 мая 2023 года Sony Xperia 10 V с экраном 6.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 45 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 10 V
  • Комплектуется на 1890 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3110 мАч
  • На 49% лучшая автономность (51:47 vs 34:47 часов)
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • На 38% выше плотность пикселей (449 vs 326 PPI)
  • На 41% выше максимальная яркость экрана (945 против 668 нит)
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Смартфон на 3 года и 9 месяцев новее
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOMark)
  • Показывает на 62% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки на 7.5 Вт
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Sony
  • Возможность записи 4K-видео
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • В 2 раза быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1332 и 666 баллов
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
Вы можете выбрать важность каждого параметра, чтобы более точного определить какой смартфон лучше подойдет конкретно под ваши потребности.
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Производительность:
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Автономность:
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia 10 V
vs
iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.1 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 21:9 19.5:9
Плотность пикселей 449 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость 600 нит 625 нит
Макс. заявленная яркость в HDR 1000 нит -
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, Dolby Vision
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 82.5% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - Не обнаружено
Время отклика - 24.8 мс
Контрастность - 999:1
Реальная пиковая яркость (авто)
Xperia 10 V +41%
945 нит
iPhone 11
668 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 155 мм 150.9 мм
Ширина 68 мм 75.7 мм
Толщина 8.3 мм 8.3 мм
Вес 159 граммов 194 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый Белый, Черный, Зеленый, Красный, Фиолетовый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 10 V +4%
82.5%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Sony Xperia 10 V и Apple iPhone 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Apple A13 Bionic
Макс. частота 2200 МГц 2650 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 6 (2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Thunder
- 2 ядра по 2.65 ГГц: Lightning
Размер транзистора 6 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 619 Apple A13 Bionic GPU
Частота GPU 950 МГц -
FLOPS ~486 Гфлопс ~736 Гфлопс

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 10 V
666
iPhone 11 +100%
1332
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 10 V
1913
iPhone 11 +82%
3474
AnTuTu Benchmark 9
Xperia 10 V
386447
iPhone 11 +62%
625529
CPU - 166661
GPU - 256531
Memory - 91027
UX - 115651
Total score 386447 625529
3DMark Wild Life Performance
Xperia 10 V
1211
iPhone 11 +522%
7535
Пиковая температура корпуса - 43.6 °C
Stability - 72%
Graphics test 7 FPS 45 FPS
Graphics score 1211 7535
PCMark 3.0
Xperia 10 V
7745
iPhone 11
н/д
Web score 5975 -
Video editing 3948 -
Photo editing 14730 -
Data manipulation 7156 -
Writing score 11007 -
Источники: 3DMark [3], [4]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 iOS 13 (С обновлением до iOS 16.5)

Батарея

Объем 5000 мАч 3110 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (37% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:58 ч. 1:45 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 18:58 ч. 11:39 ч.
Просмотр видео 28:21 ч. 15:16 ч.
Игры 09:45 ч. 05:09 ч.
Режим ожидания 124 ч. 121 ч.
Общая автономность
Xperia 10 V +49%
51:47 ч.
iPhone 11
34:47 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 10 V vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 4032 x 3024
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 120°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 8 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX582 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4", SK Hynix Hi-847 (CMOS)
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", SK Hynix Hi-846 (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Sony Xperia 10 V от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 27 мм 23 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/4.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Xperia 10 V
75
iPhone 11 +72%
129
Качество видео
Xperia 10 V
84
iPhone 11 +30%
109
Итоговая оценка камеры
Xperia 10 V
78
iPhone 11 +53%
119

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 18
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia 10 V
н/д
iPhone 11
83.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2023 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Зарядное устройство из коробки Нет -
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей и автономность - выбирайте Sony Xperia 10 V, а если камера, производительность, игры и программное обеспечение – то Apple iPhone 11.

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