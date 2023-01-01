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Sony Xperia 10 V против Google Pixel 6

63 из 100
Sony Xperia 10 V
VS
71 из 100
Google Pixel 6
Sony Xperia 10 V
Google Pixel 6

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 мая 2023 года Sony Xperia 10 V с экраном 6.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.4-дюймового Google Pixel 6, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 19 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 10 V
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • Комплектуется на 386 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4614 мАч
  • Весит на 48 граммов меньше
  • Лучше лежит в руке - корпус на 6.8 мм уже
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 6
  • Показывает на 86% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • Поддержка беспроводной зарядки на 21 Вт
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Возможность записи 4K-видео
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Производительность
Быстродействие приложений и системы
Игры
Возможности в 3D-гейминге
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
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Итоговая оценка
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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia 10 V
vs
Pixel 6

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.1 дюймов 6.4 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 21:9 20:9
Плотность пикселей 449 точек на дюйм 411 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Адаптивная частота обновления Нет Нет
Макс. заявленная яркость - 500 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 82.5% 83.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - 397 Гц
Время отклика - 5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Xperia 10 V
н/д
Pixel 6
844 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 155 мм 158.6 мм
Ширина 68 мм 74.8 мм
Толщина 8.3 мм 8.9 мм
Вес 159 граммов 207 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый Черный, Синий, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 10 V
82.5%
Pixel 6 +1%
83.4%

Производительность

Тестируем Sony Xperia 10 V и Google Pixel 6 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 695 Google Tensor
Макс. частота 2200 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (2 + 6) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 - 4 МБ
Размер транзистора 6 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 619 Mali-G78 MP20
Частота GPU 950 МГц 848 МГц
FLOPS ~486 Гфлопс -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 10 V
664
Pixel 6 +54%
1021
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 10 V
1908
Pixel 6 +51%
2872
AnTuTu Benchmark 9
Xperia 10 V
387583
Pixel 6 +86%
718970
CPU - 187698
GPU - 298218
Memory - 100887
UX - 137683
Total score 387583 718970
3DMark Wild Life Performance
Xperia 10 V
н/д
Pixel 6
6391
Пиковая температура корпуса - 42.1 °C
Stability - 56%
Graphics test - 38 FPS
Graphics score - 6391
PCMark 3.0
Xperia 10 V
н/д
Pixel 6
10623
Web score - 7576
Video editing - 6349
Photo editing - 17587
Data manipulation - 10315
Writing score - 15150
Источники: 3DMark [3]
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Память

Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 4
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Программное обеспечение

Операционная система Android 13 Android 12 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI - Stock Android
Размер системы из коробки - 17.6 ГБ

Батарея

Объем 5000 мАч 4614 мАч
Макс. мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да (21 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (28% за 30 минут) Да (41% за 30 минут)
Время полной зарядки 2:30 ч. 1:53 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг - 08:58 ч.
Просмотр видео - 16:38 ч.
Игры - 05:24 ч.
Режим ожидания - 92 ч.
Общая автономность
Xperia 10 V
н/д
Pixel 6
30:01 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 10 V vs Google Pixel 6
Основная камера
Матрица 48 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 8000 x 6000 8192 x 6144
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 120° 114°
Количество объективов 3 (48 МП + 8 МП + 8 МП) 2 (50 МП + 12 МП)
Основной объектив - 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4"
- Фазовый автофокус
-
Сверхширокоугольный объектив - 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0"
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3840 x 2160
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора - CMOS
Размер сенсора 1/4.0" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Xperia 10 V
н/д
Pixel 6
136
Качество видео
Xperia 10 V
н/д
Pixel 6
133
Итоговая оценка камеры
Xperia 10 V
н/д
Pixel 6
126

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.1 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* - 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos - Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia 10 V
н/д
Pixel 6
86.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Май 2023 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Июнь 2023 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Ожидается Доступен
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Зарядное устройство из коробки Нет Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Google Pixel 6 более удачной покупкой.

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