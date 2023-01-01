Sony Xperia 10 V против Samsung Galaxy A54 5G
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 мая 2023 года Sony Xperia 10 V с экраном 6.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A54 5G, который имеет процессор Exynos 1380 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia 10 V
- Камера имеет двукратное оптическое приближение
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- На 11% выше плотность пикселей (449 vs 403 PPI)
- Лучше лежит в руке - корпус на 8.7 мм уже
- Весит на 43 грамма меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy A54 5G
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Поддержка стандарта Wi-Fi 6
- Более современная версия Bluetooth (v5.3)
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 480 FPS
- Показывает на 32% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Возможность записи 4K-видео
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
61
Производительность
Быстродействие приложений и системы
41
Игры
Возможности в 3D-гейминге
37*
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
83*
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Оценки, с символом (*), являются предварительными и могут измениться по мере сбора дополнительных данных.
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.1 дюймов
|6.4 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2520 пикселей
|1080 x 2340 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|449 точек на дюйм
|403 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|120 Гц
|Адаптивная частота обновления
|Нет
|Нет
|Макс. заявленная яркость
|-
|500 нит
|Макс. заявленная яркость в HDR
|-
|1000 нит
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|82.5%
|82.9%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.6%
|ШИМ (PWM)
|-
|253 Гц
|Время отклика
|-
|1 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|155 мм
|158.2 мм
|Ширина
|68 мм
|76.7 мм
|Толщина
|8.3 мм
|8.2 мм
|Вес
|159 граммов
|202 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP67
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
|Белый, Черный, Зеленый, Фиолетовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 695
|Samsung Exynos 1380
|Макс. частота
|2200 МГц
|2400 МГц
|CPU-ядер
|8 (2 + 6)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 660 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.2 ГГц: Kryo 660 Gold (Cortex-A78)
|- 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 4 ядра по 2.4 ГГц: Cortex-A78
|Размер транзистора
|6 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 619
|Mali-G68 MP5
|Частота GPU
|950 МГц
|950 МГц
|FLOPS
|~486 Гфлопс
|~608 Гфлопс
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
664
Galaxy A54 5G +16%
769
Geekbench 5 (многоядерный)
1908
Galaxy A54 5G +41%
2692
|CPU
|-
|155921
|GPU
|-
|148262
|Memory
|-
|85150
|UX
|-
|126072
|Total score
|387583
|512804
|Пиковая температура корпуса
|-
|40.6 °C
|Stability
|-
|98%
|Graphics test
|-
|16 FPS
|Graphics score
|-
|2821
|Web score
|-
|10099
|Video editing
|-
|7233
|Photo editing
|-
|25829
|Data manipulation
|-
|11048
|Writing score
|-
|16730
Источники: 3DMark [3]
Память
|Объем ОЗУ
|6 ГБ
|6, 8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 2.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 13
|Android 13
|Оболочка UI
|-
|One UI 5.1
|Размер системы из коробки
|-
|28 ГБ
Батарея
|Объем
|5000 мАч
|5000 мАч
|Макс. мощность зарядки
|30 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (28% за 30 минут)
|Да (56% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|1:03 ч.
|Веб-серфинг
|-
|12:44 ч.
|Просмотр видео
|-
|17:55 ч.
|Игры
|-
|05:40 ч.
|Режим ожидания
|-
|120 ч.
Камеры
|Матрица
|48 мегапикселей
|50 мегапикселей
|Разрешение фото
|8000 x 6000
|8160 x 6120
|Зум
|Оптический, 2x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|480 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|120°
|123°
|Количество объективов
|3 (48 МП + 8 МП + 8 МП)
|3 (50 МП + 12 МП + 5 МП)
|Основной объектив
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2"
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 50 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 23 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.56", Sony IMX766 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.4"
- Фазовый автофокус
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 8 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0"
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
|Макро объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Примеры
|-
|Примеры фото Samsung Galaxy A54 5G от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|32 мегапикселя
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|6464 x 4864
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|27 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|0.8 микрон
|Тип сенсора
|-
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/4.0"
|1/2.8"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
106
Качество видео
115
Итоговая оценка камеры
107
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.3
|Функции Bluetooth
|LE
|LE
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|-
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Да
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|-
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Май 2023 года
|Март 2023 года
|Дата начала продаж
|Июнь 2023 года
|Март 2023 года
|Наличие на рынке
|Ожидается
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.69 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.34 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Зарядное устройство из коробки
|Нет
|Нет
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy A54 5G более удачной покупкой.
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