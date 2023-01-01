Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 мая 2023 года Sony Xperia 10 V с экраном 6.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 695, против 6.4-дюймового Samsung Galaxy A54 5G, который имеет процессор Exynos 1380 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

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