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Sony Xperia 10 против Apple iPhone X

Сони Иксперия 10
VS
Эпл Айфон X
Sony Xperia 10
Apple iPhone X

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Sony Xperia 10 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 630, против 5.8-дюймового Apple iPhone X, который имеет процессор Apple A11 Bionic и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 10
  • Современный порт USB Type-C
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone X
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Показывает в 2.3 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • На 14% лучшая автономность (74 vs 65 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 7.5 Вт
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Sony
  • На 22% выше максимальная яркость экрана (665 против 543 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A11 Bionic
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia 10
vs
iPhone X

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 6 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1125 x 2436 пикселей
Соотношение сторон 20.9:9 19.5:9
Плотность пикселей 457 точек на дюйм 458 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.53% 82.9%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.3% 99.3%
ШИМ (PWM) 2336 Гц 240 Гц
Время отклика 44.4 мс 2.2 мс
Контрастность 1519:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Xperia 10
543 нит
iPhone X +22%
665 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 156 мм 143.6 мм
Ширина 68 мм 70.9 мм
Толщина 8.4 мм 7.7 мм
Вес 162 грамма 174 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый, Серебристый Серебристый, Серый космос
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 10
79.53%
iPhone X +4%
82.9%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 10 и Эпл Айфон X в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 630 Apple A11 Bionic
Макс. частота 2200 МГц 2390 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 2.39 ГГц: Mistral
- 2 ядра по 2.39 ГГц: Monsoon
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 508 Apple GPU
Частота GPU 650 МГц -
FLOPS ~163 Гфлопс ~325 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 10
н/д
iPhone X
929
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 10
н/д
iPhone X
2387
AnTuTu Benchmark 7
Xperia 10
87852
iPhone X +182%
247466
AnTuTu Benchmark 8
Xperia 10
111513
iPhone X +125%
251266
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 11.1 (С обновлением до iOS 14.4)
Размер системы из коробки - 5.3 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2870 мАч 2716 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 10
8:42 ч.
iPhone X +10%
9:26 ч.
Время просмотра видео
Xperia 10
7:58 ч.
iPhone X +59%
12:07 ч.
Время разговора (3G)
Xperia 10
18:11 ч.
iPhone X +5%
19:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 10 vs Apple iPhone X
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (13 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.22 микрон
- Сенсор: 1/3", Apple iSight Duo Camera (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Apple iPhone X от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3472 x 2063
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 32 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Xperia 10
н/д
iPhone X
101
Качество видео
Xperia 10
н/д
iPhone X
89
Итоговая оценка камеры
Xperia 10
н/д
iPhone X
97

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia 10 +1%
86 дБ
iPhone X
85.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Сентябрь 2017 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Ноябрь 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.9 Вт/кг 0.87 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.31 Вт/кг 0.97 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель Lightning
- Адаптер питания
- Гарнитура EarPods
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Адаптер Lightning на 3.5 мм
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone X более удачной покупкой.

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