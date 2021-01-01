Главная > Сравнение смартфонов > Xperia 10 vs iPhone XR – что лучше выбрать?

Sony Xperia 10 против Apple iPhone XR

Сони Иксперия 10
VS
Эпл Айфон XR
Sony Xperia 10
Apple iPhone XR

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Sony Xperia 10 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 630, против 6.1-дюймового Apple iPhone XR, который имеет процессор Apple A12 Bionic и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 10
  • Показывает на 86% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Современный порт USB Type-C
  • На 40% выше плотность пикселей (457 vs 326 PPI)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.7 мм уже
  • Процессор имеет на 2 ядра больше
  • Весит на 32 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Apple iPhone XR
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • На 20% лучшая автономность (78 vs 65 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi на 10 Вт
  • На 27% выше максимальная яркость экрана (690 против 543 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Apple поддерживает свои смартфоны на несколько лет дольше, чем Sony
  • Более энергоэффективный CPU – Apple A12 Bionic
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

Введите за сколько вы можете купить данные смартфоны (в любой валюте) и нажмите кнопку "Рассчитать" - наш искусственный интеллект определит, какой из них лучший за свою цену.
Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia 10
vs
iPhone XR

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 20.9:9 19.5:9
Плотность пикселей 457 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.53% 79%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.3% 100%
ШИМ (PWM) 2336 Гц Не обнаружено
Время отклика 44.4 мс 32.8 мс
Контрастность 1519:1 1920:1
Максимальная яркость
Xperia 10
543 нит
iPhone XR +27%
690 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 156 мм 150.9 мм
Ширина 68 мм 75.7 мм
Толщина 8.4 мм 8.3 мм
Вес 162 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость Нет IP67
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый, Серебристый Синий, Черный, Белый, Красный, Желтый, Оранжевый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 10 +1%
79.53%
iPhone XR
79%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 10 и Эпл Айфон XR в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 630 Apple A12 Bionic
Макс. частота 2200 МГц 2490 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 6 (2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.6 ГГц: Tempest
- 2 ядра по 2.49 ГГц: Vortex
Размер транзистора 14 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 508 Apple A12 Bionic GPU
Частота GPU 650 МГц 1100 МГц
FLOPS ~163 Гфлопс ~560 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 NVMe
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 10
н/д
iPhone XR
1108
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 10
н/д
iPhone XR
2197
AnTuTu Benchmark 7
Xperia 10
87852
iPhone XR +281%
334326
AnTuTu Benchmark 8
Xperia 10 +86%
111513
iPhone XR
59816
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 12 (С обновлением до iOS 14.4)
Размер системы из коробки - 11.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2870 мАч 2942 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi (10 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:43 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 10
8:42 ч.
iPhone XR +55%
13:04 ч.
Время просмотра видео
Xperia 10
7:58 ч.
iPhone XR +99%
15:08 ч.
Время разговора (3G)
Xperia 10 +20%
18:11 ч.
iPhone XR
15:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 10 vs Apple iPhone XR
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Quad LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (1080p)
Количество объективов 2 (13 МП + 5 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight X (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 7 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3088 x 2316
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 32 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Xperia 10
н/д
iPhone XR
103
Качество видео
Xperia 10
н/д
iPhone XR
96
Итоговая оценка камеры
Xperia 10
н/д
iPhone XR
101

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia 10
86 дБ
iPhone XR +2%
87.3 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Сентябрь 2018 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Октябрь 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.9 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.31 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон Apple iPhone XR
- USB-адаптер питания
- Кабель Lightning
- Наушники EarPods с коннектором Lightning
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Apple iPhone XR более удачной покупкой.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Galaxy A51 vs Sony Xperia 10
2. Sony Xperia 1 II vs Xperia 10
3. Sony Xperia XZ2 Compact vs Xperia 10
4. Sony Xperia 1 vs Xperia 10
5. Samsung Galaxy S10e vs Apple iPhone XR
6. Xiaomi Mi 9 vs Apple iPhone XR
7. Huawei P30 vs Apple iPhone XR
8. Samsung Galaxy S9 vs Apple iPhone XR
9. Apple iPhone X vs iPhone XR

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях