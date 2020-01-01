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Sony Xperia 10 против Samsung Galaxy A40

Сони Иксперия 10
Sony Xperia 10
VS
Самсунг Галакси А40
Samsung Galaxy A40

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Sony Xperia 10 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 630, против 5.9-дюймового Samsung Galaxy A40, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7904 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 10
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
Причины выбрать Samsung Galaxy A40
  • На 12% лучшая автономность (73 vs 65 часов)
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 4 ГБ против 3 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Тонкие рамки – на 5.97% выше полезная площадь экрана
  • Весит на 22 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Sony Xperia 10 и Samsung Galaxy A40

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6 дюймов 5.9 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 20.9:9 19.5:9
Плотность пикселей 457 точек на дюйм 437 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 3
Соотношение экрана к корпусу 79.53% 85.5%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Xperia 10
556 нит
Galaxy A40
555 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156 мм 144.4 мм
Ширина 68 мм 69.2 мм
Толщина 8.4 мм 7.9 мм
Вес 162 грамма 140 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый, Серебристый Синий, Черный, Белый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 10
79.53%
Galaxy A40 +8%
85.5%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 10 и Самсунг Галакси А40 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 630 Samsung Exynos 7 Octa 7904
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 1.77 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 1770 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 508 Mali-G71
GPU-ядер - 2
Частота GPU 650 МГц 770 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 10
н/д
Galaxy A40
265
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 10
н/д
Galaxy A40
976
AnTuTu Benchmark 8
Xperia 10
117134
Galaxy A40 +7%
125102

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI - One UI 2.0
Размер системы из коробки - 14.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2870 мАч 3100 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 40 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 10
8:42 ч.
Galaxy A40 +19%
10:05 ч.
Время просмотра видео
Xperia 10
7:58 ч.
Galaxy A40 +40%
10:58 ч.
Время разговора (3G)
Xperia 10
18:11 ч.
Galaxy A40 +13%
20:38 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 10 vs Samsung Galaxy A40
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4616 x 3464
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 2 (13 МП + 5 MP) 2 (16 МП + 5 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 25 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 5984 x 4140
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм 25 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 12 12

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Xperia 10 +2%
68 дБ
Galaxy A40
66.8 дБ
Музыка
Xperia 10 +7%
73 дБ
Galaxy A40
68.5 дБ
Звонок
Xperia 10 +17%
87 дБ
Galaxy A40
74.2 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Апрель 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.9 Вт/кг 0.49 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.31 Вт/кг 1.34 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Наушники 3.5 мм
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, батарея, камера, коммуникации и корпус - выбирайте Samsung Galaxy A40, а если производительность и звук – то Sony Xperia 10.

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