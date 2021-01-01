Sony Xperia 10 против Samsung Galaxy S10e
Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Sony Xperia 10 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 630, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy S10e, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9820. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Samsung Galaxy S10e
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Показывает в 3.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- На 28% лучшая автономность (83 vs 65 часов)
- Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
- Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 9 Вт
- На 29% выше максимальная яркость экрана (699 против 543 нит)
- Стабилизация изображения
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
- Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
- Более энергоэффективный CPU – Exynos 9 Octa 9820
- Cверхширокоугольный объектив камеры
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
63
72
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
36
79
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
52
68
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
49
71
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
66
90
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
53
75
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|Super AMOLED
|Размер
|6 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2520 пикселей
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|20.9:9
|19:9
|Плотность пикселей
|457 точек на дюйм
|438 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|79.53%
|83.3%
|Особенности
|-
| - DCI-P3
- Always-On Display
|Цветовой охват sRGB
|97.3%
|97.5%
|ШИМ (PWM)
|2336 Гц
|232 Гц
|Время отклика
|44.4 мс
|6 мс
|Контрастность
|1519:1
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|156 мм
|142.2 мм
|Ширина
|68 мм
|69.9 мм
|Толщина
|8.4 мм
|7.9 мм
|Вес
|162 грамма
|150 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|IP68
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Пластик
|Металл
|Доступные цвета
|Синий, Черный, Розовый, Серебристый
|Перламутр, Оникс, Цитрус, Аквамарин
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 630
|Samsung Exynos 9 Octa 9820
|Макс. частота
|2200 МГц
|2730 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (2 + 2 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Размер транзистора
|14 нанометров
|8 нанометров
|Графика
|Adreno 508
|Mali G76 MP12
|Частота GPU
|650 МГц
|720 МГц
|FLOPS
|~163 Гфлопс
|~943 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR4X
|Частота памяти
|1333 МГц
|2133 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|64 ГБ
|128 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|UFS 2.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
749
Geekbench 5 (многоядерный)
1924
AnTuTu Benchmark 7
87852
Galaxy S10e +284%
337790
AnTuTu Benchmark 8
111513
Galaxy S10e +264%
405386
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
|Оболочка UI
|-
|One UI 3.0
|Размер системы из коробки
|-
|20.2 ГБ
Батарея
|Объем
|2870 мАч
|3100 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да, Qi/PMA (9 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут)
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:40 ч.
|1:35 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
8:42 ч.
Galaxy S10e +31%
11:01 ч.
Время просмотра видео
7:58 ч.
Galaxy S10e +100%
15:16 ч.
Время разговора (3G)
18:11 ч.
Galaxy S10e +13%
20:42 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4000 x 3000
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|2 (13 МП + 5 МП)
|2 (12 МП + 16 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
|Времяпролетный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|-
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4320 x 2432
|Апертура
|f/2.0
|f/1.9
|Фокусное расстояние
|24 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|1/2.65"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1440p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|12
|20
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Апрель 2019 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.9 Вт/кг
|0.582 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.31 Вт/кг
|1.575 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Адаптер питания (15 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- Краткое руководство
- Инструмент для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S10e более удачной покупкой.
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