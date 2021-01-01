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Sony Xperia 10 против Samsung Galaxy S10e

Сони Иксперия 10
VS
Самсунг Галакси S10е
Sony Xperia 10
Samsung Galaxy S10e

Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Sony Xperia 10 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 630, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy S10e, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9820. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Samsung Galaxy S10e
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • Показывает в 3.6 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 28% лучшая автономность (83 vs 65 часов)
  • Поддержка нового стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на 9 Вт
  • На 29% выше максимальная яркость экрана (699 против 543 нит)
  • Стабилизация изображения
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 9 Octa 9820
  • Cверхширокоугольный объектив камеры

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia 10
vs
Galaxy S10e

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 20.9:9 19:9
Плотность пикселей 457 точек на дюйм 438 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 79.53% 83.3%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 97.3% 97.5%
ШИМ (PWM) 2336 Гц 232 Гц
Время отклика 44.4 мс 6 мс
Контрастность 1519:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Xperia 10
543 нит
Galaxy S10e +29%
699 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 156 мм 142.2 мм
Ширина 68 мм 69.9 мм
Толщина 8.4 мм 7.9 мм
Вес 162 грамма 150 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый, Серебристый Перламутр, Оникс, Цитрус, Аквамарин
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 10
79.53%
Galaxy S10e +5%
83.3%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 10 и Самсунг Галакси S10е в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 630 Samsung Exynos 9 Octa 9820
Макс. частота 2200 МГц 2730 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.9 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Cortex-A75
- 2 ядра по 2.7 ГГц: Mongoose
Кэш L3 - 2 МБ
Размер транзистора 14 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 508 Mali G76 MP12
Частота GPU 650 МГц 720 МГц
FLOPS ~163 Гфлопс ~943 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 10
н/д
Galaxy S10e
1924
AnTuTu Benchmark 7
Xperia 10
87852
Galaxy S10e +284%
337790
AnTuTu Benchmark 8
Xperia 10
111513
Galaxy S10e +264%
405386
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 11)
Оболочка UI - One UI 3.0
Размер системы из коробки - 20.2 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2870 мАч 3100 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (9 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:35 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 10
8:42 ч.
Galaxy S10e +31%
11:01 ч.
Время просмотра видео
Xperia 10
7:58 ч.
Galaxy S10e +100%
15:16 ч.
Время разговора (3G)
Xperia 10
18:11 ч.
Galaxy S10e +13%
20:42 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 10 vs Samsung Galaxy S10e
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4000 x 3000
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 123°
Количество объективов 2 (13 МП + 5 МП) 2 (12 МП + 16 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3P9 (ISOCELL CMOS)
- Оптическая стабилизация
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4320 x 2432
Апертура f/2.0 f/1.9
Фокусное расстояние 24 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 20
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia 10 +4%
86 дБ
Galaxy S10e
83 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.9 Вт/кг 0.582 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.31 Вт/кг 1.575 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания (15 Ватт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG 3.5 мм
- Краткое руководство
- Инструмент для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S10e более удачной покупкой.

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