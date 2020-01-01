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Sony Xperia 10 против Samsung Galaxy S20 Ultra

Сони Иксперия 10
Sony Xperia 10
VS
Самсунг Галакси С20 Ультра
Samsung Galaxy S20 Ultra

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 25 февраля 2019 года Sony Xperia 10 с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 630, против 6.9-дюймового Samsung Galaxy S20 Ultra, который имеет процессор Exynos 9 Octa 990 и вышел на 12 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 10
  • Лучше лежит в руке - корпус на 8 мм уже
  • Весит на 58 граммов меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Ultra
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Показывает в 4.5 раз лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Комплектуется на 2130 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 2870 мАч
  • На 0.9" большая диагональ экрана
  • На 34% лучшая автономность (87 vs 65 часов)
  • На 62% выше максимальная яркость экрана (901 против 556 нит)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Тонкие рамки – на 10.37% выше полезная площадь экрана
  • Стабилизация изображения

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Sony Xperia 10 и Samsung Galaxy S20 Ultra

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Dynamic AMOLED
Размер 6 дюймов 6.9 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20.9:9 20:9
Плотность пикселей 457 точек на дюйм 511 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 79.53% 89.9%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Xperia 10
556 нит
Galaxy S20 Ultra +62%
901 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 156 мм 166.9 мм
Ширина 68 мм 76 мм
Толщина 8.4 мм 8.8 мм
Вес 162 грамма 220 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Синий, Черный, Розовый, Серебристый Черный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 10
79.53%
Galaxy S20 Ultra +13%
89.9%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 10 и Самсунг Галакси С20 Ультра в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 630 Samsung Exynos 9 Octa 990
Архитектура 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53) 2 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2200 МГц 2700 МГц
Размер транзистора 14 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 508 Mali-G77 MP11
GPU-ядер - 11
Частота GPU 650 МГц 550 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 12, 16 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR5
Частота памяти 1333 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 128, 512 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1000 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Xperia 10
117134
Galaxy S20 Ultra +350%
527315

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI - One UI 2
Размер системы из коробки - 23.7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 2870 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 45 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:40 ч. 1:20 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут) Да (100% за 80 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 10
8:42 ч.
Galaxy S20 Ultra +23%
10:32 ч.
Время просмотра видео
Xperia 10
7:58 ч.
Galaxy S20 Ultra +65%
12:53 ч.
Время разговора (3G)
Xperia 10
18:11 ч.
Galaxy S20 Ultra +34%
24:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 10 vs Samsung Galaxy S20 Ultra
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 108 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 12032 x 9204
Зум Цифровой Оптический, 4x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива - 120°
Количество объективов 2 (13 МП + 5 MP) 4 (108 МП + 48 MP + 12 MP + 0.3 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- 108 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.33", Samsung Bright S5KHM1 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
Времяпролетный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
- Размер пикселя: 5 микрон
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 7864 x 5200
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.7 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat 12 22

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Xperia 10
68 дБ
Galaxy S20 Ultra
н/д
Музыка
Xperia 10
73 дБ
Galaxy S20 Ultra
н/д
Звонок
Xperia 10
87 дБ
Galaxy S20 Ultra
н/д

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Апрель 2019 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.9 Вт/кг 0.32 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.31 Вт/кг 1.56 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство (45 Вт)
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Наушники от AKG
- Пленка на экране

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 Ultra более удачной покупкой.

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