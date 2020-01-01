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Sony Xperia 5 II против Huawei P30 Pro

Сони Иксперия 5 II
Sony Xperia 5 II
VS
Хуавей П30 Про
Huawei P30 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 сентября 2020 года Sony Xperia 5 II с экраном 6.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.47-дюймового Huawei P30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 5 II
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 10% лучшая автономность (110 vs 100 часов)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Более современная версия Bluetooth (v5.1)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
  • Смартфон на 1 год и 6 месяцев новее
  • Показывает на 33% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Стерео динамики
  • На 13% выше плотность пикселей (449 vs 398 PPI)
Причины выбрать Huawei P30 Pro
  • Камера имеет оптический зум 5x
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • На 0.37" большая диагональ экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 15% выше максимальная яркость экрана (615 против 534 нит)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Тонкие рамки – на 7.99% выше полезная площадь экрана
  • Функция реверсивной зарядки
  • Наличие инфракрасного порта

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Sony Xperia 5 II и Huawei P30 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.1 дюймов 6.47 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 21:9 19.5:9
Плотность пикселей 449 точек на дюйм 398 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.9% 88.89%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Xperia 5 II
534 нит
P30 Pro +15%
615 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158 мм 158 мм
Ширина 68 мм 73.4 мм
Толщина 8 мм 8.4 мм
Вес 163 грамма 192 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Металл Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Серый, Синий, Розовый Синий, Черный, Белый, Оранжевый, Aurora
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 5 II
80.9%
P30 Pro +10%
88.89%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 5 II и Хуавей П30 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 865 HiSilicon Kirin 980
Архитектура 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585 Prime), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585 Silver) 2 ядра по 2.6 ГГц (Cortex-A76), 2 ядра по 1.92 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2600 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 650 Mali-G76 MP10
GPU-ядер - 10
Частота GPU 587 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6, 8, 12 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.0 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD Nano Memory
Макс. объем карты памяти До 1000 ГБ До 256 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 5 II +124%
890
P30 Pro
397
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 5 II +95%
3312
P30 Pro
1701
AnTuTu Benchmark 8
Xperia 5 II +33%
533674
P30 Pro
402190

Программное обеспечение

Операционная система Android 10.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI - EMUI 10
Размер системы из коробки - 13.4 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 4000 мАч 4200 мАч
Мощность зарядки 21 Вт 40 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:49 ч. 1:05 ч.
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да, SuperCharge (70% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 5 II +6%
15:07 ч.
P30 Pro
14:21 ч.
Время просмотра видео
Xperia 5 II +2%
20:54 ч.
P30 Pro
20:16 ч.
Время разговора (3G)
Xperia 5 II
27:35 ч.
P30 Pro
27:39 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 5 II vs Huawei P30 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 40 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 7360 x 4912
Зум Оптический, 3x Оптический, 5x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 124° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP) 4 (40 МП + 8 MP + 20 MP + 0 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 40 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3T2 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/3.4
- Фокусное расстояние: 125 мм
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 20 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Сенсор: 1/2.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - Да
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Huawei P30 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм 29 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Xperia 5 II
н/д
P30 Pro
119
Качества видео
Xperia 5 II
н/д
P30 Pro
97
Итоговая оценка камеры
Xperia 5 II
н/д
P30 Pro
112

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5.1 5
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Да
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat 22 21

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Xperia 5 II
н/д
P30 Pro
70 дБ
Музыка
Xperia 5 II
н/д
P30 Pro
73 дБ
Звонок
Xperia 5 II
н/д
P30 Pro
90 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2020 года Март 2019 года
Дата начала продаж Октябрь 2020 года Май 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.154 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 0.63 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники		 - Смартфон
- Зарядное устройство (40Вт)
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 5 II более удачной покупкой.

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