Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 сентября 2020 года Sony Xperia 5 II с экраном 6.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.47-дюймового Huawei P30 Pro, который имеет процессор HiSilicon Kirin 980 и вышел на 18 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.