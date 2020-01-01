Sony Xperia 5 II против OnePlus 8
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 сентября 2020 года Sony Xperia 5 II с экраном 6.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.55-дюймового OnePlus 8, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia 5 II
- Защита корпуса от воды по стандарту IP68
- Камера имеет оптический зум 3x
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- На 12% выше плотность пикселей (449 vs 402 PPI)
- Весит на 17 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать OnePlus 8
- На 52% выше максимальная яркость экрана (814 против 534 нит)
- На 0.45" большая диагональ экрана
- Запись замедленной съемки в 960 FPS
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 4000 мАч
- Показывает на 10% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более новая ОС: Android 11 против 10
- Тонкие рамки – на 7.8% выше полезная площадь экрана
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
88
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
94
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
82
83
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
69
75
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
91
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
84
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|AMOLED
|Размер
|6.1 дюймов
|6.55 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2520 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|20:9
|Плотность пикселей
|449 точек на дюйм
|402 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|90 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|80.9%
|88.7%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
- DC Dimming
|Цветовой охват sRGB
|100%
|97.7%
|ШИМ (PWM)
|238 Гц
|373 Гц
|Время отклика
|8 мс
|2.8 мс
|Контрастность
|∞ Бесконечная
|∞ Бесконечная
Дизайн и корпус
|Высота
|158 мм
|160.2 мм
|Ширина
|68 мм
|72.9 мм
|Толщина
|8 мм
|8.5 мм
|Вес
|163 грамма
|180 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|Нет
|Материал задней панели
|Металл
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Серый, Синий, Розовый
|Черный, Зеленый, Синий, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Qualcomm Snapdragon 865
|Макс. частота
|2840 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
|Кэш L3
|4 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Adreno 650
|Частота GPU
|587 МГц
|587 МГц
|FLOPS
|~1228 Гфлопс
|~1228 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8, 12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|128, 256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.0
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|-
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
892
OnePlus 8 +2%
914
Geekbench 5 (многоядерный)
3367
OnePlus 8 +2%
3419
AnTuTu Benchmark 8
533894
OnePlus 8 +10%
586894
Список смартфонов в AnTuTu 8 (#27 и #15)
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 10.0 (С обновлением до Android 11.0)
|Оболочка UI
|-
|OxygenOS 10.0
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|23 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|21 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (45% за 30 минут)
|Да (50% за 22 минут)
|Время полной зарядки
|1:49 ч.
|0:52 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 5 II +6%
15:07 ч.
14:22 ч.
Время просмотра видео
Xperia 5 II +6%
20:54 ч.
19:45 ч.
Время разговора (3G)
27:35 ч.
OnePlus 8 +4%
28:45 ч.
Рейтинг смартфонов по автономности (#27 и #44)
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|48 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|8000 x 6000
|Зум
|Оптический, 3x
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|960 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|124°
|120°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
|3 (48 МП + 16 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 48 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 25 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/2.25", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3T2 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|-
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2.0" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Макро объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4920 x 3264
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|-
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|Exmor-RS CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|1/3"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5.1
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, SBAS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|22
|20
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Апрель 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Апрель 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экран
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее корпус - выбирайте Sony Xperia 5 II, а если программное обеспечение и камера – то OnePlus 8.
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