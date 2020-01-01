Sony Xperia 5 II против Samsung Galaxy Note 20
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 17 сентября 2020 года Sony Xperia 5 II с экраном 6.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 865, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy Note 20, который имеет процессор Exynos 990 и вышел на 2 месяца раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia 5 II
- Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
- Более современная версия Bluetooth (v5.1)
- Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1000 ГБ
- На 14% выше плотность пикселей (449 vs 393 PPI)
- Лучше лежит в руке - корпус на 7.2 мм уже
- Весит на 29 граммов меньше
- Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Samsung Galaxy Note 20
- На 0.6" большая диагональ экрана
- Поддержка беспроводной зарядки
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 4300 против 4000 мАч
- Использует более быструю память LPDDR5 2400 МГц
- На 18% выше максимальная яркость экрана (629 против 534 нит)
- Тонкие рамки – на 8.3% выше полезная площадь экрана
- Запись замедленной съемки в 240 FPS
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Фронтальная камера записывает видео в 4K
- Поддержка функции eSIM
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
88
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
91
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
82
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
74
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
85
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
84
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Sony Xperia 5 II и Samsung Galaxy Note 20
Экран
|Тип
|OLED
|Super AMOLED
|Размер
|6.1 дюймов
|6.7 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2520 пикселей
|1080 x 2400 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|20:9
|Плотность пикселей
|449 точек на дюйм
|393 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 6
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|80.9%
|89.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
| - DCI-P3
- Always-On Display
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|158 мм
|161.6 мм
|Ширина
|68 мм
|75.2 мм
|Толщина
|8 мм
|8.3 мм
|Вес
|163 грамма
|192 грамма
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Металл
|Пластик
|Материал рамки
|Металл
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Серый, Синий, Розовый
|Бронзовый, Мята, Графит
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в дисплее
Метрики
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 865
|Samsung Exynos 990
|Архитектура
|1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 585 Prime), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 585 Gold), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 585 Silver)
|2 ядра по 2.73 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2840 МГц
|2730 МГц
|Размер транзистора
|7 нанометров
|7 нанометров
|Графика
|Adreno 650
|Mali-G77 MP11
|GPU-ядер
|-
|11
|Частота GPU
|587 МГц
|550 МГц
|Объем ОЗУ
|8 ГБ
|8 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR5
|Частота памяти
|2133 МГц
|2400 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|128, 256 ГБ
|256 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.0
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|No
|Макс. объем карты памяти
|До 1000 ГБ
|-
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
890
Galaxy Note 20 +5%
931
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 5 II +18%
3312
2815
AnTuTu Benchmark 8
Xperia 5 II +3%
533674
518336
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 10.0
|Android 10
|Оболочка UI
|-
|One UI 2.5
|Размер системы из коробки
|-
|35 ГБ
Батарея
|Объем
|4000 мАч
|4300 мАч
|Мощность зарядки
|21 Вт
|25 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|1:49 ч.
|1:05 ч.
|Быстрая зарядка
|Да (45% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Да (15 Вт)
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Да (беспроводная)
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
15:07 ч.
Время просмотра видео
20:54 ч.
Время разговора (3G)
27:35 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|12000 x 9000
|Зум
|Оптический, 3x
|Оптический, 3x
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|До 24 кадров/c
|Запись 4К видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 120 кадров/c
|До 240 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|124°
|120°
|Количество объективов
|3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
|3 (12 МП + 64 MP + 12 MP)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Sony IMX555 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4", Samsung S5K3T2 (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 103 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL Plus CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|10 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3872 x 2592
|Апертура
|f/2.0
|f/2.2
|Фокусное расстояние
|24 мм
|26 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.22 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|1/3.2"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|2160p (4K) при 60 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.1
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.1
|3.2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Да
|Гибридный слот
|Нет
|Нет
|LTE Cat
|22
|20
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Нет
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Сентябрь 2020 года
|Август 2020 года
|Дата начала продаж
|Октябрь 2020 года
|Август 2020 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|-
|0.359 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|-
|1.366 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Наушники AKG
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее программное обеспечение, батарея и коммуникации - выбирайте Samsung Galaxy Note 20, а если дисплей и звук – то Sony Xperia 5 II.
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