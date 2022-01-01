Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 14 апреля 2021 года Sony Xperia 5 III с экраном 6.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.5-дюймового Samsung Galaxy A52s 5G, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 778G и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.