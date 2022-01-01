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Sony Xperia 5 IV против Samsung Galaxy S20

Сони Иксперия 5 IV
VS
Самсунг Галакси С20
Sony Xperia 5 IV
Samsung Galaxy S20

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2022 года Sony Xperia 5 IV с экраном 6.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy S20, который имеет процессор Exynos 9 Octa 990 и вышел на 31 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 5 IV
  • Камера имеет оптический зум 2.5x
  • На 37% лучшая автономность (33:26 vs 24:28 часов)
  • Комплектуется на 1000 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4000 мАч
  • Показывает на 44% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Смартфон на 2 года и 7 месяцев новее
  • На 14% выше максимальная яркость экрана (921 против 807 нит)
Причины выбрать Samsung Galaxy S20
  • На 25% выше плотность пикселей (563 vs 449 PPI)
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Тонкие рамки – на 6.3% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia 5 IV
vs
Galaxy S20

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED Dynamic AMOLED
Размер 6.1 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 21:9 20:9
Плотность пикселей 449 точек на дюйм 563 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 650 нит 800 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 89.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.8%
ШИМ (PWM) - 242 Гц
Время отклика - 8.5 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Xperia 5 IV +14%
921 нит
Galaxy S20
807 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 156 мм 151.7 мм
Ширина 67 мм 69.1 мм
Толщина 8.2 мм 7.9 мм
Вес 172 грамма 163 грамма
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый Красный, Голубой, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 5 IV
83.2%
Galaxy S20 +8%
89.5%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 5 IV и Самсунг Галакси С20 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Samsung Exynos 9 Octa 990
Макс. частота 3000 МГц 2700 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 2 ГГц: Cortex-A55
- 2 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A76
- 2 ядра по 2.73 ГГц: Exynos M5
Кэш L3 6 МБ 2 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 7 нанометров
Графика Adreno 730 Mali-G77 MP11
Частота GPU 818 МГц 550 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс ~1196 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1000 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 5 IV +34%
1232
Galaxy S20
921
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 5 IV +25%
3427
Galaxy S20
2731
AnTuTu Benchmark 9
Xperia 5 IV +44%
837838
Galaxy S20
582691
CPU - 151215
GPU - 230621
Memory - 81673
UX - 121126
Total score 837838 582691
3DMark Wild Life Performance
Xperia 5 IV
н/д
Galaxy S20
4216
Stability - 42%
Graphics test - 25 FPS
Graphics score - 4216
PCMark 3.0 score - 10910
Источники: 3DMark [3]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 10.0 (С обновлением до Android 13)
Оболочка UI Stock Android One UI 4.1
Размер системы из коробки - 20.1 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4000 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да (100% за 75 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:15 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:05 ч. 08:40 ч.
Просмотр видео 15:43 ч. 10:04 ч.
Игры 05:30 ч. 04:15 ч.
Режим ожидания 90 ч. 83 ч.
Общая автономность
Xperia 5 IV +37%
33:26 ч.
Galaxy S20
24:28 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 5 IV vs Samsung Galaxy S20
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2.5x Оптический, 1.1x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 124° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП) 3 (12 МП + 64 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 60 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.5", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.5", Sony IMX 563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Sony Xperia 5 IV от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 2592 x 3872
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 26 мм
Размер пикселя 1.25 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS CMOS
Размер сенсора 1/2.9" 1/3.2"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Да
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 20 22
Поддержка 5G Да Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia 5 IV
н/д
Galaxy S20
85.9 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы - 0.28 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела - 1.52 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране
- Наушники AKG
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 5 IV более удачной покупкой.

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