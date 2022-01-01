Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2022 года Sony Xperia 5 IV с экраном 6.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy S20, который имеет процессор Exynos 9 Octa 990 и вышел на 31 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.