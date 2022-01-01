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Sony Xperia 5 IV против Xperia 10 III

Сони Иксперия 5 IV
VS
Сони Иксперия 10 III
Sony Xperia 5 IV
Sony Xperia 10 III

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2022 года Sony Xperia 5 IV с экраном 6.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6-дюймового Sony Xperia 10 III, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 690 5G и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 5 IV
  • Показывает в 2.4 раза лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 65% выше максимальная яркость экрана (935 против 565 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки на
  • Более современная версия Bluetooth (v5.2)
  • Стабилизация изображения
  • Камера имеет оптический зум 2.5x
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 8 Gen 1
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
Причины выбрать Sony Xperia 10 III
  • На 13% лучшая автономность (37:45 vs 33:26 часов)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia 5 IV
vs
Xperia 10 III

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.1 дюймов 6 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 21:9 21:9
Плотность пикселей 449 точек на дюйм 457 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Макс. заявленная яркость 650 нит 400 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 80.3%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 99.7%
ШИМ (PWM) - 242 Гц
Время отклика - 4.8 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Xperia 5 IV +65%
935 нит
Xperia 10 III
565 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 156 мм 154 мм
Ширина 67 мм 68 мм
Толщина 8.2 мм 8.3 мм
Вес 172 грамма 169 граммов
Водонепроницаемость IP68 IPX8
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый Черный, Белый, Синий
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 5 IV +4%
83.2%
Xperia 10 III
80.3%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 5 IV и Сони Иксперия 10 III в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 690 5G
Макс. частота 3000 МГц 2000 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 6 ядер по 1.7 ГГц: Kryo 560 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2 ГГц: Kryo 560 Gold (Cortex-A77)
Кэш L3 6 МБ -
Размер транзистора 4 нанометра 8 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 619L
Частота GPU 818 МГц 950 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс -
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 5 IV +110%
1243
Xperia 10 III
592
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 5 IV +98%
3453
Xperia 10 III
1747
AnTuTu Benchmark 9
Xperia 5 IV +144%
842640
Xperia 10 III
345689
CPU - 110385
GPU - 76645
Memory - 63724
UX - 94636
Total score 842640 345689
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 12 (С обновлением до Android 13) Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки - 19 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да (28% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 2:30 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:05 ч. 11:12 ч.
Просмотр видео 15:43 ч. 20:55 ч.
Игры 05:30 ч. 07:34 ч.
Режим ожидания 90 ч. 114 ч.
Общая автономность
Xperia 5 IV
33:26 ч.
Xperia 10 III +13%
37:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 5 IV vs Sony Xperia 10 III
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2.5x Оптический, 2x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 124° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП) 3 (12 МП + 8 МП + 8 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Сенсор: 1/2.8", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 60 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.5", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 54 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/4.0", OmniVision OV8856 (CMOS)
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.5", Sony IMX 563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/4.0", Samsung S5K4H7 (ISOCELL CMOS)
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Sony Xperia 5 IV от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм 24 мм
Размер пикселя 1.25 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.9" 1/4"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.1
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia 5 IV
н/д
Xperia 10 III
88.7 дБ

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2022 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Июнь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 5 IV более удачной покупкой.

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