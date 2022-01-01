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Sony Xperia 5 IV против Xperia 5 III

Сони Иксперия 5 IV
VS
Сони Иксперия 5 III
Sony Xperia 5 IV
Sony Xperia 5 III

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 сентября 2022 года Sony Xperia 5 IV с экраном 6.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, против 6.1-дюймового Sony Xperia 5 III, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 17 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 5 IV
  • На 58% выше максимальная яркость экрана (935 против 590 нит)
  • На 10% лучшая автономность (33:26 vs 30:20 часов)
  • Поддержка беспроводной зарядки на
  • Смартфон на 1 год и 5 месяцев новее
  • Комплектуется на 500 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 4500 мАч
  • Показывает на 24% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM
Причины выбрать Sony Xperia 5 III
  • Камера имеет оптический зум 4.4x
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia 5 IV
vs
Xperia 5 III

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.1 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 21:9 21:9
Плотность пикселей 449 точек на дюйм 449 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Макс. заявленная яркость 650 нит 350 нит
Макс. заявленная яркость в HDR - 600 нит
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 83.2% 81.4%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB - 100%
ШИМ (PWM) - 490 Гц
Время отклика - 14 мс
Контрастность - ∞ Бесконечная
Реальная пиковая яркость (авто)
Xperia 5 IV +58%
935 нит
Xperia 5 III
590 нит
Источники: NotebookCheck [3]

Дизайн и корпус

Высота 156 мм 157 мм
Ширина 67 мм 68 мм
Толщина 8.2 мм 8.2 мм
Вес 172 грамма 168 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Белый, Зеленый Черный, Розовый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 5 IV +2%
83.2%
Xperia 5 III
81.4%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 5 IV и Сони Иксперия 5 III в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Qualcomm Snapdragon 888
Макс. частота 3000 МГц 2840 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (1 + 3 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A510
- 3 ядра по 2.5 ГГц: Cortex-A710
- 1 ядро по 3 ГГц: Cortex-X2		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
Кэш L3 6 МБ 4 МБ
Размер транзистора 4 нанометра 5 нанометров
Графика Adreno 730 Adreno 660
Частота GPU 818 МГц 840 МГц
FLOPS ~2236 Гфлопс ~1720 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Количество каналов 4 2
Накопитель
Объем накопителя 128, 256 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ До 1000 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 5 IV +10%
1240
Xperia 5 III
1123
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 5 IV
3479
Xperia 5 III +2%
3550
AnTuTu Benchmark 9
Xperia 5 IV +24%
845155
Xperia 5 III
682669
CPU - 152244
GPU - 278585
Memory - 103244
UX - 143374
Total score 845155 682669
3DMark Wild Life Performance
Stability - 65%
Graphics test - 33 FPS
Graphics score - 5537
Источники: 3DMark [3]
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Программное обеспечение

Операционная система Android 12 Android 11 (С обновлением до Android 12)
Оболочка UI Stock Android -
Размер системы из коробки - 17.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 5000 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да Нет
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Нет
Быстрая зарядка Да (45% за 30 минут) Да (49% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:45 ч. 1:50 ч.
Тесты автономности
Веб-серфинг 13:05 ч. 09:32 ч.
Просмотр видео 15:43 ч. 17:37 ч.
Игры 05:30 ч. 05:12 ч.
Режим ожидания 90 ч. 84 ч.
Общая автономность
Xperia 5 IV +10%
33:26 ч.
Xperia 5 III
30:20 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 5 IV vs Sony Xperia 5 III
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2.5x Оптический, 4.4x
Вспышка Dual LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 124° 124°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП) 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 60 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/3.5", Sony IMX650 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 105 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.5", Sony IMX 563 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Sony Xperia 5 IV от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 12 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм 24 мм
Размер пикселя 1.25 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора Exmor-RS CMOS ISOCELL CMOS
Размер сенсора 1/2.9" 1/4"
Разрешение видео 2160p (4K) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Да Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 18
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia 5 IV
н/д
Xperia 5 III
79.7 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2022 года Апрель 2021 года
Дата начала продаж Сентябрь 2022 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 5 IV более удачной покупкой.

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