Главная > Сравнение смартфонов > Xperia 5 vs iPhone 11 – что лучше выбрать?

Sony Xperia 5 против Apple iPhone 11

Сони Иксперия 5
Sony Xperia 5
VS
Эпл Айфон 11
Apple iPhone 11

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2019 года Sony Xperia 5 с экраном 6.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.1-дюймового Apple iPhone 11, который имеет процессор Apple A13 Bionic и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 5
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Современный порт USB Type-C
  • На 38% выше плотность пикселей (449 vs 326 PPI)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 512 ГБ
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 6 ГБ против 4 ГБ
  • OLED экран (против IPS LCD у конкурента)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 7.7 мм уже
Причины выбрать Apple iPhone 11
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Показывает на 20% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • На 12% выше максимальная яркость экрана (644 против 576 нит)
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Sony Xperia 5 и Apple iPhone 11

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED IPS LCD
Размер 6.1 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 828 x 1792 пикселей
Соотношение сторон 20.9:9 19.5:9
Плотность пикселей 449 точек на дюйм 326 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 80.9% 79%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Xperia 5
576 нит
iPhone 11 +12%
644 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158 мм 150.9 мм
Ширина 68 мм 75.7 мм
Толщина 8.2 мм 8.3 мм
Вес 164 грамма 194 грамма
Водонепроницаемость IP65 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Серый, Красный Черный, Зеленый, Фиолетовый, Красный, Белый, Желтый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 5 +2%
80.9%
iPhone 11
79%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 5 и Эпл Айфон 11 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Apple A13 Bionic
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 2 ядра Lightning (2.65 ГГц) + 4 ядра Thunder
CPU ядер 8 6
Частота 2840 МГц 2650 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Apple GPU
GPU-ядер - 4
Частота GPU 585 МГц -
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 64, 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 NVMe
Карта памяти MicroSD No
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ -

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 5
722
iPhone 11 +87%
1352
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 5
2698
iPhone 11 +31%
3527
AnTuTu Benchmark 8
Xperia 5
433543
iPhone 11 +20%
518333

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) iOS 13 (С обновлением до iOS 14)
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3140 мАч 3110 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:45 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (53% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (7.5 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 5
11:40 ч.
iPhone 11 +34%
15:29 ч.
Время просмотра видео
Xperia 5
16:28 ч.
iPhone 11 +13%
18:43 ч.
Время разговора (3G)
Xperia 5 +62%
28:34 ч.
iPhone 11
17:45 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 5 vs Apple iPhone 11
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Цифровой
Вспышка LED Quad LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 135° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP) 2 (12 МП + 12 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony Exmor RS (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Apple iSight Camera (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
-
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 13 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Sony Xperia 5 от DxOMark Примеры фото Apple iPhone 11 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4032 x 3024
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 23 мм
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Xperia 5
101
iPhone 11 +11%
112
Качества видео
Xperia 5
83
iPhone 11 +22%
101
Итоговая оценка камеры
Xperia 5
95
iPhone 11 +15%
109

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Galileo, QZSS
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C No
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 19 18

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Xperia 5
68 дБ
iPhone 11 +5%
71.2 дБ
Музыка
Xperia 5
73 дБ
iPhone 11
72.9 дБ
Звонок
Xperia 5 +4%
79 дБ
iPhone 11
76 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года Сентябрь 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Сентябрь 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.03 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.95 Вт/кг 0.99 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер распознавания лица
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Наушники Sony WF-1000XM3
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания (не поддерживает быструю зарядку)
- Кабель Lightning
- Гарнитура EarPods
- Скрепка для извлечения SIM
- Руководство пользователя

Цены

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, батарея и коммуникации - выбирайте Apple iPhone 11, а если дисплей – то Sony Xperia 5.

Опрос

А какой смартфон выберете вы?
12 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 12

Сравнения с конкурентами

Мнение пользователей

Вы можете поделиться своим мнением или задать вопрос в комментариях ниже
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях