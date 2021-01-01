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Sony Xperia 5 против Samsung Galaxy A72

Сони Иксперия 5
VS
Самсунг Галакси А72
Sony Xperia 5
Samsung Galaxy A72

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2019 года Sony Xperia 5 с экраном 6.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy A72, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 720G и вышел на 19 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 5
  • Показывает на 48% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • На 14% выше плотность пикселей (449 vs 393 PPI)
  • Лучше лежит в руке - корпус на 9.4 мм уже
  • На 34% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 719 и 536 баллов
  • Весит на 39 граммов меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy A72
  • Комплектуется на 1860 мАч более емким аккумулятором – 5000 против 3140 мАч
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Выше частота обновление дисплея – 90 Гц
  • На 38% выше максимальная яркость экрана (800 против 579 нит)
  • Камера имеет оптический зум 3x
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP67
  • Более новая ОС: Android 11 против 10
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia 5
vs
Galaxy A72

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED Super AMOLED
Размер 6.1 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1080 x 2400 пикселей
Соотношение сторон 20.9:9 20:9
Плотность пикселей 449 точек на дюйм 393 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 90 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 -
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 80.9% 84.9%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 100% -
ШИМ (PWM) 227 Гц -
Время отклика 15 мс -
Контрастность ∞ Бесконечная -
Максимальная яркость
Xperia 5
579 нит
Galaxy A72 +38%
800 нит
Источники: NotebookCheck [1]

Дизайн и корпус

Высота 158 мм 165 мм
Ширина 68 мм 77.4 мм
Толщина 8.2 мм 8.4 мм
Вес 164 грамма 203 грамма
Водонепроницаемость IP65 IP67
Материал задней панели Стекло Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Синий, Серый, Красный Черный, Синий, Лаванда
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 5
80.9%
Galaxy A72 +5%
84.9%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 5 и Самсунг Галакси А72 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Qualcomm Snapdragon 720G
Макс. частота 2840 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)		 - 6 ядер по 1.8 ГГц: Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
- 2 ядра по 2.3 ГГц: Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
Кэш L3 2 МБ 1 МБ
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 640 Adreno 618
Частота GPU 585 МГц 750 МГц
FLOPS ~899 Гфлопс ~435 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 6, 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128, 256 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 5 +34%
719
Galaxy A72
536
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 5 +67%
2716
Galaxy A72
1628
AnTuTu Benchmark 8
Xperia 5 +48%
433335
Galaxy A72
293320

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 11
Оболочка UI - One UI 3.1
Размер системы из коробки 16 ГБ 25.8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3140 мАч 5000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (53% за 30 минут) Да
Время полной зарядки 1:50 ч. -

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 5
11:40 ч.
Galaxy A72
н/д
Время просмотра видео
Xperia 5
16:28 ч.
Galaxy A72
н/д
Время разговора (3G)
Xperia 5
28:34 ч.
Galaxy A72
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 5 vs Samsung Galaxy A72
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 64 мегапикселя
Разрешение фото 4000 x 3000 9000 x 7000
Зум Оптический, 2x Оптический, 3x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 135° 123°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 МП + 12 МП) 4 (64 МП + 8 МП + 12 МП + 5 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony Exmor RS (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 8 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1 микрон
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
Макро объектив - - 5 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Примеры Примеры фото Sony Xperia 5 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 32 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 6528 x 4896
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.8 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/2.8"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Xperia 5
101
Galaxy A72
н/д
Качество видео
Xperia 5
83
Galaxy A72
н/д
Итоговая оценка камеры
Xperia 5
95
Galaxy A72
н/д

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Одновременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 19 12
Поддержка 5G - Нет

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia 5
80.8 дБ
Galaxy A72
н/д

Другое

Класс Флагман Средний класс
Дата выхода Сентябрь 2019 года Март 2021 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Март 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.03 Вт/кг 0.23 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.95 Вт/кг 1.17 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Наушники Sony WF-1000XM3
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Скрепка для извлечения SIM
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность - выбирайте Sony Xperia 5, а если дисплей, программное обеспечение, автономность, коммуникации и звук – то Samsung Galaxy A72.

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