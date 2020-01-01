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Sony Xperia 5 против Samsung Galaxy S10

Сони Иксперия 5
Sony Xperia 5
VS
Самсунг Галакси S10
Samsung Galaxy S10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2019 года Sony Xperia 5 с экраном 6.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.1-дюймового Samsung Galaxy S10, который имеет процессор Exynos 9 Octa 9820 и вышел на 6 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 5
  • На 22% лучшая автономность (96 vs 79 часов)
  • Смартфон на 6 месяцев новее
Причины выбрать Samsung Galaxy S10
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • На 43% выше максимальная яркость экрана (821 против 576 нит)
  • На 23% выше плотность пикселей (551 vs 449 PPI)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Тонкие рамки – на 7.18% выше полезная площадь экрана
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Sony Xperia 5 и Samsung Galaxy S10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED Super AMOLED
Размер 6.1 дюймов 6.1 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1440 x 3040 пикселей
Соотношение сторон 20.9:9 19:9
Плотность пикселей 449 точек на дюйм 551 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 80.9% 88.08%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Xperia 5
576 нит
Galaxy S10 +43%
821 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158 мм 149.9 мм
Ширина 68 мм 70.4 мм
Толщина 8.2 мм 7.8 мм
Вес 164 грамма 157 граммов
Водонепроницаемость IP65 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Серый, Красный Синий, Черный, Белый, Зеленый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 5
80.9%
Galaxy S10 +9%
88.08%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 5 и Самсунг Галакси S10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Samsung Exynos 9 Octa 9820
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 2 ядра по 2.7 ГГц (Mongoose M4) 4 ядра по 1.95 ГГц (Cortex-A55), 2 ядра по 2.3 ГГц (Cortex-A75)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2730 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 8 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G76 MP12
GPU-ядер - 12
Частота GPU 585 МГц 720 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 5 +2%
722
Galaxy S10
707
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 5 +31%
2698
Galaxy S10
2059
AnTuTu Benchmark 8
Xperia 5 +9%
433543
Galaxy S10
396868

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI - One UI 2.5
Размер системы из коробки 16 ГБ 9.5 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3140 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:35 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (53% за 30 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (50% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA (9 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 5 +13%
11:40 ч.
Galaxy S10
10:10 ч.
Время просмотра видео
Xperia 5 +30%
16:28 ч.
Galaxy S10
12:56 ч.
Время разговора (3G)
Xperia 5 +34%
28:34 ч.
Galaxy S10
21:19 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 5 vs Samsung Galaxy S10
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 2x
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 135° 123°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP) 3 (12 МП + 12 MP + 16 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony Exmor RS (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5 - 2.4
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung SAK2L4 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.5
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.6", Samsung S5K3M3 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Sony Xperia 5 от DxOMark -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4320 x 2432
Апертура f/2.0 f/1.9
Фокусное расстояние 24 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/2.65"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Xperia 5
101
Galaxy S10 +13%
114
Качества видео
Xperia 5
83
Galaxy S10 +17%
97
Итоговая оценка камеры
Xperia 5
95
Galaxy S10 +15%
109

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 19 20

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Да
FM-Радио Нет Да
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Xperia 5
68 дБ
Galaxy S10 +21%
82.2 дБ
Музыка
Xperia 5
73 дБ
Galaxy S10 +4%
75.8 дБ
Звонок
Xperia 5
79 дБ
Galaxy S10 +9%
86.3 дБ

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.03 Вт/кг 0.48 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.95 Вт/кг 1.59 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик Холла
- Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Наушники Sony WF-1000XM3
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Адаптер питания Adaptive Fast Charge
- Кабель USB Type-C
- Наушники AKG со сменным амбюшурами
- Краткое руководство
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Смартфоны имеют много общего, но мы отдаем предпочтение Samsung Galaxy S10. У него лучшие дисплей, программное обеспечение, камера, коммуникации, корпус и звук.

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