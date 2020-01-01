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Sony Xperia 5 против Samsung Galaxy S20 Plus

Сони Иксперия 5
Sony Xperia 5
VS
Самсунг Галакси С20 Плюс
Samsung Galaxy S20 Plus

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 5 сентября 2019 года Sony Xperia 5 с экраном 6.1" и чипом Qualcomm Snapdragon 855, против 6.7-дюймового Samsung Galaxy S20 Plus, который имеет процессор Exynos 9 Octa 990 и вышел на 6 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia 5
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Лучше лежит в руке - корпус на 5.7 мм уже
  • Весит на 22 грамма меньше
Причины выбрать Samsung Galaxy S20 Plus
  • Выше частота обновление дисплея – 120 Гц
  • На 0.6" большая диагональ экрана
  • Комплектуется на 1360 мАч более емким аккумулятором – 4500 против 3140 мАч
  • Лучшее качество снимков камеры (согласно рейтингу DxOmark)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 6
  • На 39% выше максимальная яркость экрана (798 против 576 нит)
  • Поддержка беспроводной зарядки
  • Тонкие рамки – на 9.6% выше полезная площадь экрана
  • Защита корпуса по стандарту IP68
  • Использует более быструю память LPDDR5 3200 МГц
  • Показывает на 21% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Имеет на 33% больше оперативной памяти: 8 ГБ против 6 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Sony Xperia 5 и Samsung Galaxy S20 Plus

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED Dynamic AMOLED
Размер 6.1 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1080 x 2520 пикселей 1440 x 3200 пикселей
Соотношение сторон 20.9:9 20:9
Плотность пикселей 449 точек на дюйм 524 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, HDR10+
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 6 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 80.9% 90.5%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Xperia 5
576 нит
Galaxy S20 Plus +39%
798 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 158 мм 161.9 мм
Ширина 68 мм 73.7 мм
Толщина 8.2 мм 7.8 мм
Вес 164 грамма 186 граммов
Водонепроницаемость IP65 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Синий, Серый, Красный Черный, Красный, Серый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Xperia 5
80.9%
Galaxy S20 Plus +12%
90.5%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия 5 и Самсунг Галакси С20 Плюс в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 855 Samsung Exynos 9 Octa 990
Архитектура 1 ядра по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485) 2 ядра по 2.7 ГГц (Exynos M5), 2 ядра по 2.5 ГГц (Cortex-A76), 4 ядра по 2.0 (Cortex-A55)
CPU ядер 8 8
Частота 2840 МГц 2700 МГц
Размер транзистора 7 нанометров 7 нанометров
Графика Adreno 640 Mali-G77 MP11
GPU-ядер - 11
Частота GPU 585 МГц 550 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти LPDDR4X LPDDR5
Частота памяти 2133 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 128 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя UFS 2.1 UFS 3.0
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1000 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia 5
722
Galaxy S20 Plus +28%
924
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia 5
2698
Galaxy S20 Plus +7%
2887
AnTuTu Benchmark 8
Xperia 5
433543
Galaxy S20 Plus +21%
522432

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 (С обновлением до Android 10) Android 10.0
Оболочка UI - One UI 2.5
Размер системы из коробки 16 ГБ 23.6 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3140 мАч 4500 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 25 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 1:50 ч. 1:25 ч.
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (53% за 30 минут) Да (100% за 84 минут)
Беспроводная зарядка Нет Да (15 Вт)
Реверсивная зарядка Нет Да (беспроводная)

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia 5
11:40 ч.
Galaxy S20 Plus +14%
13:00 ч.
Время просмотра видео
Xperia 5
16:28 ч.
Galaxy S20 Plus +5%
17:09 ч.
Время разговора (3G)
Xperia 5 +35%
28:34 ч.
Galaxy S20 Plus
21:03 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia 5 vs Samsung Galaxy S20 Plus
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 4000 x 3000
Зум Оптический, 2x Оптический, 1.1x
Вспышка LED LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет До 24 кадров/c
Запись 4К видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 240 кадров/c
Замедленная съемка 960 кадров/c (1080p) 960 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 135° 120°
Количество объективов 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP) 4 (12 МП + 64 MP + 12 MP + 0.3 MP)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6", Sony Exmor RS (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 12 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.76", Samsung S5K2LD (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
- 64 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 29 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/1.72", Samsung Bright S5KGW2 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 13 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Samsung S5K2LA (ISOCELL CMOS)
Времяпролетный объектив - - 0.3 МП
- Апертура: f/1.0
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры Примеры фото Sony Xperia 5 от DxOMark Примеры фото Samsung Galaxy S20 Plus от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 10 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2592 x 3872
Апертура f/2.0 f/2.2
Фокусное расстояние 24 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/3.2"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 60 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Xperia 5
101
Galaxy S20 Plus +26%
127
Качества видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 5 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.1 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Да
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 19 22

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Нет Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да
Тесты динамиков
Голос
Xperia 5
68 дБ
Galaxy S20 Plus
н/д
Музыка
Xperia 5
73 дБ
Galaxy S20 Plus
н/д
Звонок
Xperia 5
79 дБ
Galaxy S20 Plus
н/д

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Сентябрь 2019 года Февраль 2020 года
Дата начала продаж Ноябрь 2019 года Март 2020 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.03 Вт/кг 0.38 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 0.95 Вт/кг 1.57 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Адаптер питания
- Наушники Sony WF-1000XM3
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Наушники AKG
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Пленка на экране

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S20 Plus более удачной покупкой.

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