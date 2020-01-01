Sony Xperia L3 против Samsung Galaxy A20e
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2019 года Sony Xperia L3 с экраном 5.7" и чипом MediaTek Helio P22, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy A20e, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 2 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia L3
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Комплектуется на 300 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 3000 мАч
- На 15% выше максимальная яркость экрана (568 против 494 нит)
- Более энергоэффективный CPU
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy A20e
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Тонкие рамки – на 9.12% выше полезная площадь экрана
- Более новая ОС: Android 10 против 8
- Использует более быструю память LPDDR4 1333 МГц
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 64% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 - (235 и 143 баллов)
- Весит на 15 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
57
56
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
25
29
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
60
63
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
50
52
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
68
61
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
51
55
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Sony Xperia L3 и Samsung Galaxy A20e
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.7 дюймов
|5.8 дюймов
|Разрешение
|720 x 1570 пикселей
|720 x 1560 пикселей
|Соотношение сторон
|19.6:9
|19.5:9
|Плотность пикселей
|303 точек на дюйм
|296 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|71.86%
|80.98%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|154 мм
|147.4 мм
|Ширина
|72 мм
|69.7 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.4 мм
|Вес
|156 граммов
|141 грамм
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серебристый
|Красный, Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, сзади
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P22
|Samsung Exynos 7 Octa 7884
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|2 ядра по 1.6 ГГц (Cortex-A73), 6 ядра по 1.35 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|1600 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|ARM Mali-G71 MP2
|GPU-ядер
|3
|2
|Частота GPU
|650 МГц
|770 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|933 МГц
|1333 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
143
Galaxy A20e +64%
235
Geekbench 5 (многоядерный)
830
Galaxy A20e +5%
872
AnTuTu Benchmark 8
н/д
98860
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|-
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|8 ГБ
|10.9 ГБ
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|7.5 Вт
|15 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:35 ч.
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, Samsung Adaptive Fast Charge (30% за 20 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|120 кадров/c (720p)
|Угол широкоугольного объектива
|-
|123°
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|2 (13 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3.1", Samsung S5K3L6 (ISOCELL CMOS)
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|-
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 12 мм
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|-
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|6
|6
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Апрель 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Май 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.6 Вт/кг
|0.5 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.33 Вт/кг
|1.3 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Наушники 3.5 мм
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, корпус и звук - выбирайте Samsung Galaxy A20e, а если коммуникации – то Sony Xperia L3.
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