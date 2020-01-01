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Sony Xperia L3 против Xperia 1

Сони Иксперия Л3
Sony Xperia L3
VS
Сони Иксперия 1
Sony Xperia 1

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2019 года Sony Xperia L3 с экраном 5.7" и чипом MediaTek Helio P22, против 6.5-дюймового Sony Xperia 1, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia L3
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Весит на 24 грамма меньше
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Sony Xperia 1
  • Защита корпуса по стандарту IP65
  • На 112% выше плотность пикселей (643 vs 303 PPI)
  • На 0.8" большая диагональ экрана
  • Камера имеет двукратное оптическое приближение
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Стабилизация изображения
  • Тонкие рамки – на 10.14% выше полезная площадь экрана
  • Запись замедленной съемки в 960 FPS
  • Использует более быструю память LPDDR4X 2133 МГц
  • Более новая ОС: Android 10 против 8
  • Имеет в 2 раза больше оперативной памяти: 6 ГБ против 3 ГБ

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Sony Xperia L3 и Sony Xperia 1

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD OLED
Размер 5.7 дюймов 6.5 дюймов
Разрешение 720 x 1570 пикселей 1644 x 3840 пикселей
Соотношение сторон 19.6:9 21:9
Плотность пикселей 303 точек на дюйм 643 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 6
Соотношение экрана к корпусу 71.86% 82%
Особенности - - DCI-P3
- Always-On Display

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Xperia L3
568 нит
Xperia 1 +17%
666 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 154 мм 167 мм
Ширина 72 мм 72 мм
Толщина 8.9 мм 8.2 мм
Вес 156 граммов 180 граммов
Водонепроницаемость Нет IP65
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Пластик Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый Черный, Белый, Серый, Фиолетовый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Xperia L3
71.86%
Xperia 1 +14%
82%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия Л3 и Сони Иксперия 1 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 Qualcomm Snapdragon 855
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53) 1 ядро по 2.84 ГГц (Kryo 485), 3 ядра по 2.42 ГГц (Kryo 485), 4 ядра по 1.8 ГГц (Kryo 485)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2840 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 7 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Adreno 640
GPU-ядер 3 -
Частота GPU 650 МГц 585 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 6 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4X
Частота памяти 933 МГц 2133 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 128 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia L3
143
Xperia 1 +424%
749
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia L3
830
Xperia 1 +217%
2633
AnTuTu Benchmark 8
Xperia L3
н/д
Xperia 1
441634

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Размер системы из коробки 8 ГБ 23 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 7.5 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:35 ч. 1:30 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, Quick Charge 4 (40% за 30 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia L3
н/д
Xperia 1
8:57 ч.
Время просмотра видео
Xperia L3
н/д
Xperia 1
11:10 ч.
Время разговора (3G)
Xperia L3
н/д
Xperia 1
25:00 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia L3 vs Sony Xperia 1
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 12 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4000 x 3000
Зум Цифровой Оптический, 2x
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 960 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива - 135°
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP) 3 (12 МП + 12 MP + 12 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- 12 МП
- Апертура: f/1.6
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.6" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 52 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/3.4" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
-
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Sony Xperia 1 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качества фото
Xperia L3
н/д
Xperia 1
99
Качества видео
Xperia L3
н/д
Xperia 1
84
Итоговая оценка камеры
Xperia L3
н/д
Xperia 1
94

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 6 20

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Xperia L3
н/д
Xperia 1
70.6 дБ
Музыка
Xperia L3
н/д
Xperia 1
75.3 дБ
Звонок
Xperia L3
н/д
Xperia 1
81 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Февраль 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.6 Вт/кг 1.12 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.33 Вт/кг 0.95 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Комплект зарядного устройства
- Кабель Type-C
- Наушники
- Краткое руководство
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 1 более удачной покупкой.

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