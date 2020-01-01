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Sony Xperia L3 против Xperia 10

Сони Иксперия Л3
Sony Xperia L3
VS
Сони Иксперия 10
Sony Xperia 10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2019 года Sony Xperia L3 с экраном 5.7" и чипом MediaTek Helio P22, против 6-дюймового Sony Xperia 10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 630 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia L3
  • Комплектуется на 430 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 2870 мАч
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Более энергоэффективный CPU
Причины выбрать Sony Xperia 10
  • На 51% выше плотность пикселей (457 vs 303 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • На 0.3" большая диагональ экрана
  • Более новая ОС: Android 10 против 8
  • Использует более быструю память LPDDR4 1333 МГц
  • Возможность записи 4K-видео
  • Стерео динамики
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Тонкие рамки – на 7.67% выше полезная площадь экрана

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Sony Xperia L3 и Sony Xperia 10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 5.7 дюймов 6 дюймов
Разрешение 720 x 1570 пикселей 1080 x 2520 пикселей
Соотношение сторон 19.6:9 20.9:9
Плотность пикселей 303 точек на дюйм 457 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 71.86% 79.53%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Xperia L3 +2%
568 нит
Xperia 10
556 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 154 мм 156 мм
Ширина 72 мм 68 мм
Толщина 8.9 мм 8.4 мм
Вес 156 граммов 162 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый Синий, Черный, Розовый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Xperia L3
71.86%
Xperia 10 +11%
79.53%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия Л3 и Сони Иксперия 10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 Qualcomm Snapdragon 630
Архитектура 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2200 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Adreno 508
GPU-ядер 3 -
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1333 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 32 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia L3
143
Xperia 10
н/д
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia L3
830
Xperia 10
н/д
AnTuTu Benchmark 8
Xperia L3
н/д
Xperia 10
117134

Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Размер системы из коробки 8 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 3300 мАч 2870 мАч
Мощность зарядки 7.5 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:35 ч. 1:40 ч.
Быстрая зарядка Нет Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут)
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia L3
н/д
Xperia 10
8:42 ч.
Время просмотра видео
Xperia L3
н/д
Xperia 10
7:58 ч.
Время разговора (3G)
Xperia L3
н/д
Xperia 10
18:11 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia L3 vs Sony Xperia 10
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 2 (13 МП + 2 MP) 2 (13 МП + 5 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 2 1
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat 6 12

Звук

Динамики Моно Стерео
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Голос
Xperia L3
н/д
Xperia 10
68 дБ
Музыка
Xperia L3
н/д
Xperia 10
73 дБ
Звонок
Xperia L3
н/д
Xperia 10
87 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Февраль 2019 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Март 2019 года Апрель 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.6 Вт/кг 0.9 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.33 Вт/кг 1.31 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 10 более удачной покупкой.

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