Sony Xperia L3 против Xperia 10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2019 года Sony Xperia L3 с экраном 5.7" и чипом MediaTek Helio P22, против 6-дюймового Sony Xperia 10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 630 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia L3
- Комплектуется на 430 мАч более емким аккумулятором – 3300 против 2870 мАч
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Более энергоэффективный CPU
Причины выбрать Sony Xperia 10
- На 51% выше плотность пикселей (457 vs 303 PPI)
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
- На 0.3" большая диагональ экрана
- Более новая ОС: Android 10 против 8
- Использует более быструю память LPDDR4 1333 МГц
- Возможность записи 4K-видео
- Стерео динамики
- Запись замедленной съемки в 120 FPS
- Тонкие рамки – на 7.67% выше полезная площадь экрана
Обзор
ХарактеристикиСравнительная таблица технических характеристик Sony Xperia L3 и Sony Xperia 10
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|5.7 дюймов
|6 дюймов
|Разрешение
|720 x 1570 пикселей
|1080 x 2520 пикселей
|Соотношение сторон
|19.6:9
|20.9:9
|Плотность пикселей
|303 точек на дюйм
|457 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Corning Gorilla Glass 5
|Соотношение экрана к корпусу
|71.86%
|79.53%
Тесты дисплея
Дизайн и корпус
|Высота
|154 мм
|156 мм
|Ширина
|72 мм
|68 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.4 мм
|Вес
|156 граммов
|162 грамма
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серебристый
|Синий, Черный, Розовый, Серебристый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Метрики
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P22
|Qualcomm Snapdragon 630
|Архитектура
|4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
|4 ядра по 2.2 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.8 ГГц (Cortex-A53)
|CPU ядер
|8
|8
|Частота
|2000 МГц
|2200 МГц
|Размер транзистора
|12 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Adreno 508
|GPU-ядер
|3
|-
|Частота GPU
|650 МГц
|650 МГц
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|3 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|933 МГц
|1333 МГц
|Количество каналов
|1
|2
|Объем накопителя
|32 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Тесты в бенчмарках
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Размер системы из коробки
|8 ГБ
|-
Батарея
|Объем
|3300 мАч
|2870 мАч
|Мощность зарядки
|7.5 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Время полной зарядки
|2:35 ч.
|1:40 ч.
|Быстрая зарядка
|Нет
|Да, Quick Charge 3.0 (50% за 45 минут)
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
Тесты автономности
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4К видео
|Нет
|До 30 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|2 (13 МП + 2 MP)
|2 (13 МП + 5 MP)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 27 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
|- 5 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 22 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/4" (CMOS)
|Особенности
|- Эффект "боке"
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|24 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации и связь
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
|NFC
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM
|2
|1
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat
|6
|12
Звук
|Динамики
|Моно
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Февраль 2019 года
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Март 2019 года
|Апрель 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.6 Вт/кг
|0.9 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.33 Вт/кг
|1.31 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект
| - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
Цены
Итоги
Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia 10 более удачной покупкой.
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