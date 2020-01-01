Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 февраля 2019 года Sony Xperia L3 с экраном 5.7" и чипом MediaTek Helio P22, против 6-дюймового Sony Xperia 10, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 630 и вышел на 1 месяц позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.