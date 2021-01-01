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Sony Xperia L4 против Huawei Honor 10 Lite

Сони Иксперия L4
VS
Хуавей Хонор 10 Лайт
Sony Xperia L4
Huawei Honor 10 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2020 года Sony Xperia L4 с экраном 6.2" и чипом MediaTek Helio P22, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 15 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia L4
  • Современный порт USB Type-C
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 1 год и 3 месяца новее
Причины выбрать Huawei Honor 10 Lite
  • На 41% выше плотность пикселей (415 vs 295 PPI)
  • Показывает на 35% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Весит на 16 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia L4
vs
Honor 10 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 720 x 1680 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 21:9 19.5:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.5% 83.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93% 98.6%
ШИМ (PWM) 100 Гц Не обнаружено
Время отклика 46 мс 38.2 мс
Контрастность 1650:1 805:1
Максимальная яркость
Xperia L4
429 нит
Honor 10 Lite +1%
433 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 159 мм 154.8 мм
Ширина 71 мм 73.6 мм
Толщина 8.7 мм 8 мм
Вес 178 граммов 162 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Xperia L4
79.5%
Honor 10 Lite +5%
83.1%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия L4 и Хуавей Хонор 10 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2000 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (4 + 4)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Mali-G51
Частота GPU 650 МГц 1000 МГц
FLOPS ~41 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 2
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Xperia L4
76720
Honor 10 Lite +79%
137136
AnTuTu Benchmark 8
Xperia L4
95830
Honor 10 Lite +35%
129609
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9.0
Оболочка UI - EMUI 9
Размер системы из коробки 13 ГБ 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3580 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia L4
н/д
Honor 10 Lite
10:37 ч.
Время просмотра видео
Xperia L4
н/д
Honor 10 Lite
11:15 ч.
Время разговора (3G)
Xperia L4
н/д
Honor 10 Lite
28:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia L4 vs Huawei Honor 10 Lite
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка Нет 120 кадров/c (720p)
Угол широкоугольного объектива 117° -
Количество объективов 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/3.0" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/5.0" (Exmor-RS CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 5632 x 4224
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 26 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 0.9 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat* 7 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia L4
75.6 дБ
Honor 10 Lite +13%
85.6 дБ

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Ноябрь 2018 года
Дата начала продаж Май 2020 года Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.027 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.162 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, производительность, программное обеспечение и звук - выбирайте Huawei Honor 10 Lite, а если автономность и коммуникации – то Sony Xperia L4.

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