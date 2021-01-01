Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2020 года Sony Xperia L4 с экраном 6.2" и чипом MediaTek Helio P22, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy A10, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.