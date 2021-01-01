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Sony Xperia L4 против Samsung Galaxy A10

Сони Иксперия L4
VS
Самсунг Галакси А10
Sony Xperia L4
Samsung Galaxy A10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2020 года Sony Xperia L4 с экраном 6.2" и чипом MediaTek Helio P22, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy A10, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia L4
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Смартфон на 11 месяцев новее
  • Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P22
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
  • Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
  • Показывает на 12% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
  • Более новая ОС: Android 10 против 9
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • На 63% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 238 и 146 баллов

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia L4
vs
Galaxy A10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 720 x 1680 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 21:9 19:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.5% 81.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 93% 90%
ШИМ (PWM) 100 Гц 77 Гц
Время отклика 46 мс 22 мс
Контрастность 1650:1 2050:1
Максимальная яркость
Xperia L4 +2%
429 нит
Galaxy A10
422 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 159 мм 155.6 мм
Ширина 71 мм 75.6 мм
Толщина 8.7 мм 7.9 мм
Вес 178 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Нет
Соотношение экрана к корпусу
Xperia L4
79.5%
Galaxy A10 +3%
81.6%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия L4 и Самсунг Галакси А10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 Samsung Exynos 7 Octa 7884
Макс. частота 2000 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (8) 8 (2 + 6)
Архитектура - 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53 - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 12 нанометров 14 нанометров
Графика PowerVR GE8320 Mali-G71 MP2
Частота GPU 650 МГц 850 МГц
FLOPS ~41 Гфлопс ~64 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR4
Частота памяти 933 МГц 1866 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia L4
146
Galaxy A10 +63%
238
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Xperia L4
76720
Galaxy A10 +10%
84093
AnTuTu Benchmark 8
Xperia L4
95830
Galaxy A10 +12%
106933
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI - One UI 2.0
Размер системы из коробки 13 ГБ 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3580 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:50 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia L4 vs Samsung Galaxy A10
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива 117° -
Количество объективов 3 (13 МП + 5 МП + 2 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/3.0" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/5.0" (Exmor-RS CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
-
Особенности - Эффект "боке" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1920
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм -
Размер пикселя 1.12 микрон -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 7 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia L4
75.6 дБ
Galaxy A10 +14%
86.1 дБ

Другое

Класс Бюджетный Бюджетный
Дата выхода Февраль 2020 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Май 2020 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.027 Вт/кг 0.321 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.162 Вт/кг 1.09 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и камера - выбирайте Sony Xperia L4, а если производительность, программное обеспечение и звук – то Samsung Galaxy A10.

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