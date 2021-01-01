Sony Xperia L4 против Samsung Galaxy A10
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2020 года Sony Xperia L4 с экраном 6.2" и чипом MediaTek Helio P22, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy A10, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 11 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia L4
- Современный порт USB Type-C
- Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
- Присутствует сканер отпечатков пальцев
- Имеет на 50% больше оперативной памяти: 3 ГБ против 2 ГБ
- Cверхширокоугольный объектив камеры
- Смартфон на 11 месяцев новее
- Более энергоэффективный CPU – MediaTek Helio P22
- Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
- Использует более быструю память LPDDR4 1866 МГц
- Показывает на 12% лучшую производительность в бенчмарке AnTuTu
- Более новая ОС: Android 10 против 9
- Наличие 2-х слотов для SIM-карт
- Поддержка технологии Dolby Atmos
- На 63% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 238 и 146 баллов
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
56
53
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
22
26
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
65
55
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
52
41
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
57
58
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
49
46
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6.2 дюймов
|6.2 дюймов
|Разрешение
|720 x 1680 пикселей
|720 x 1520 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|19:9
|Плотность пикселей
|295 точек на дюйм
|271 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Закаленное стекло
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79.5%
|81.6%
|Цветовой охват sRGB
|93%
|90%
|ШИМ (PWM)
|100 Гц
|77 Гц
|Время отклика
|46 мс
|22 мс
|Контрастность
|1650:1
|2050:1
Дизайн и корпус
|Высота
|159 мм
|155.6 мм
|Ширина
|71 мм
|75.6 мм
|Толщина
|8.7 мм
|7.9 мм
|Вес
|178 граммов
|168 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Пластик
|Материал рамки
|Пластик
|Пластик
|Доступные цвета
|Черный, Синий
|Синий, Черный, Красный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Нет
Производительность
|Чипсет
|MediaTek Helio P22
|Samsung Exynos 7 Octa 7884
|Макс. частота
|2000 МГц
|1600 МГц
|CPU-ядер
|8 (8)
|8 (2 + 6)
|Архитектура
|- 8 ядер по 2 ГГц: Cortex-A53
|- 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
|Размер транзистора
|12 нанометров
|14 нанометров
|Графика
|PowerVR GE8320
|Mali-G71 MP2
|Частота GPU
|650 МГц
|850 МГц
|FLOPS
|~41 Гфлопс
|~64 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|3 ГБ
|2 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR3
|LPDDR4
|Частота памяти
|933 МГц
|1866 МГц
|Количество каналов
|1
|1
|Объем накопителя
|64 ГБ
|32 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 512 ГБ
|До 512 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
146
Galaxy A10 +63%
238
Geekbench 5 (многоядерный)
846
848
AnTuTu Benchmark 7
76720
Galaxy A10 +10%
84093
AnTuTu Benchmark 8
95830
Galaxy A10 +12%
106933
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 9.0
|Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
|Оболочка UI
|-
|One UI 2.0
|Размер системы из коробки
|13 ГБ
|9 ГБ
Батарея
|Объем
|3580 мАч
|3400 мАч
|Мощность зарядки
|15 Вт
|5 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да (50% за 40 минут)
|Нет
|Время полной зарядки
|2:30 ч.
|2:50 ч.
Камеры
|Матрица
|13 мегапикселей
|13 мегапикселей
|Разрешение фото
|4128 x 3096
|4128 x 3096
|Зум
|Цифровой
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|Нет
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 30 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|Нет
|Нет
|Угол широкоугольного объектива
|117°
|-
|Количество объективов
|3 (13 МП + 5 МП + 2 МП)
|1 (13 МП)
|Основной объектив
|- 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/3.0" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
|Сверхширокоугольный объектив
|- 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/5.0" (Exmor-RS CMOS)
|-
|Времяпролетный объектив
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
|-
|Особенности
|- Эффект "боке"
|-
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|5 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|2560 x 1920
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|27 мм
|-
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|-
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|720p при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
|Функции Wi-Fi
| - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|5
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|Micro USB
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Нет
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|1
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Нет
|LTE Cat*
|7
|4
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Бюджетный
|Бюджетный
|Дата выхода
|Февраль 2020 года
|Февраль 2019 года
|Дата начала продаж
|Май 2020 года
|Март 2019 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|0.027 Вт/кг
|0.321 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.162 Вт/кг
|1.09 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
| - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность и камера - выбирайте Sony Xperia L4, а если производительность, программное обеспечение и звук – то Samsung Galaxy A10.
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