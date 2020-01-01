Мы подробно сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2020 года Sony Xperia L4 с экраном 6.2" и чипом MediaTek Helio P22, против 6.5-дюймового Sony Xperia 1 II, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 865. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.