Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2020 года Sony Xperia L4 с экраном 6.2" и чипом MediaTek Helio P22, против 5.7-дюймового Sony Xperia L3, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.