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Sony Xperia L4 против Xperia L3

Сони Иксперия L4
Sony Xperia L4
VS
Сони Иксперия Л3
Sony Xperia L3

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 20 февраля 2020 года Sony Xperia L4 с экраном 6.2" и чипом MediaTek Helio P22, против 5.7-дюймового Sony Xperia L3, который имеет процессор MediaTek Helio P22 и вышел на 13 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia L4
  • Быстрая зарядка мощностью 15 Ватт
  • На 0.5" большая диагональ экрана
  • Cверхширокоугольный объектив камеры
  • Более новая ОС: Android 9 против 8
  • Тонкие рамки – на 7.64% выше полезная площадь экрана
  • Смартфон на 1 год и 1 месяц новее
Причины выбрать Sony Xperia L3
  • Наличие 2-х слотов для SIM-карт
  • Весит на 22 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик Sony Xperia L4 и Sony Xperia L3

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6.2 дюймов 5.7 дюймов
Разрешение 720 x 1680 пикселей 720 x 1570 пикселей
Соотношение сторон 21:9 19.6:9
Плотность пикселей 295 точек на дюйм 303 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Закаленное стекло Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 79.5% 71.86%

Тесты дисплея

Максимальная яркость
Xperia L4
н/д
Xperia L3
568 нит

Дизайн и корпус

Инфо
Высота 159 мм 154 мм
Ширина 71 мм 72 мм
Толщина 8.7 мм 8.9 мм
Вес 178 граммов 156 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Пластик Пластик
Доступные цвета Черный, Синий Черный, Золотой, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в кнопке
Метрики
Соотношение экрана к корпусу
Xperia L4 +11%
79.5%
Xperia L3
71.86%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия L4 и Сони Иксперия Л3 в бенчмарках
Процессор
Чипсет MediaTek Helio P22 MediaTek Helio P22
Архитектура 8 ядер по 2.0 ГГц (Cortex-A53) 4 ядра по 2.0 ГГц (Cortex-A53), 4 ядра по 1.5 ГГц (Cortex-A53)
CPU ядер 8 8
Частота 2000 МГц 2000 МГц
Размер транзистора 12 нанометров 12 нанометров
Графика PowerVR GE8320 PowerVR GE8320
GPU-ядер 3 3
Частота GPU 650 МГц 650 МГц
Оперативная память
Объем ОЗУ 3 ГБ 3 ГБ
Тип памяти LPDDR3 LPDDR3
Частота памяти 933 МГц 933 МГц
Количество каналов 1 1
Накопитель
Объем накопителя 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 512 ГБ До 512 ГБ

Тесты в бенчмарках

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia L4 +3%
147
Xperia L3
143
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia L4 +5%
871
Xperia L3
830
AnTuTu Benchmark 8
Xperia L4
98739
Xperia L3
н/д

Программное обеспечение

Операционная система Android 9.0 Android 8.0
Размер системы из коробки - 8 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3580 мАч 3300 мАч
Мощность зарядки 15 Вт 7.5 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Время полной зарядки 2:30 ч. 2:35 ч.
Быстрая зарядка Да (50% за 40 минут) Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia L4 vs Sony Xperia L3
Основная камера
Матрица 13 мегапикселей 13 мегапикселей
Разрешение фото 4128 x 3096 4128 x 3096
Зум Цифровой Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4К видео Нет Нет
Запись 1080p видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка Нет Нет
Угол широкоугольного объектива 117° -
Количество объективов 3 (13 МП + 5 MP + 2 MP) 2 (13 МП + 2 MP)
Основной объектив - 13 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Сенсор: 1/3.0" (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.12 микрон
- Сенсор: 1/3" (CMOS)
Сверхширокоугольный объектив - 5 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 17 мм
- Сенсор: 1/5.0" (Exmor-RS CMOS)
-
Времяпролетный объектив - 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
- Сенсор: 1/5" (CMOS)
- 2 МП
- Апертура: f/2.4
- Размер пикселя: 1.75 микрон
Особенности - Эффект "боке" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 27 мм 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.12 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/4"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации и связь

Коммуникации
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth LE, A2DP SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
NFC Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM 1 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM Нет Нет
Гибридный слот Да Да
LTE Cat 7 6

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет

Другое

Класс Бюджетный Средний класс
Дата выхода Февраль 2020 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Май 2020 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 0.027 Вт/кг 0.6 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.162 Вт/кг 1.33 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM		 - Телефон
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM-карты

Цены

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Sony Xperia L4 более удачной покупкой.

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Сравнения с конкурентами

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