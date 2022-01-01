Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 октября 2021 года Sony Xperia Pro-I с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.7-дюймового Google Pixel 6 Pro, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.