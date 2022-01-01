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Sony Xperia Pro-I против Google Pixel 6 Pro

Сони Иксперия Pro-I
VS
Гугл Пиксель 6 Про
Sony Xperia Pro-I
Google Pixel 6 Pro

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 октября 2021 года Sony Xperia Pro-I с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.7-дюймового Google Pixel 6 Pro, который имеет процессор Google Tensor и вышел на 1 месяц раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia Pro-I
  • На 26% выше плотность пикселей (643 vs 512 PPI)
  • Наличие слота для карт памяти MicroSD до 1024 ГБ
  • На 9% быстрее в одноядерном тесте GeekBench 5 – 1140 и 1047 баллов
  • Есть 3.5 мм разъем для наушников
Причины выбрать Google Pixel 6 Pro
  • Камера имеет оптический зум 4x
  • На 33% выше максимальная яркость экрана (862 против 649 нит)
  • Комплектуется на 503 мАч более емким аккумулятором – 5003 против 4500 мАч
  • Более новая ОС: Android 12 против 11
  • Тонкие рамки – на 6.3% выше полезная площадь экрана
  • Фронтальная камера записывает видео в 4K
  • Поддержка функции eSIM

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia Pro-I
vs
Pixel 6 Pro

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип OLED OLED
Размер 6.5 дюймов 6.7 дюймов
Разрешение 1644 x 3840 пикселей 1440 x 3120 пикселей
Соотношение сторон 21:9 19.5:9
Плотность пикселей 643 точек на дюйм 512 точек на дюйм
Частота обновления 120 Гц 120 Гц
Поддержка HDR Да, HDR10+ Да, HDR10+
Защита дисплея Gorilla Glass Victus Gorilla Glass Victus
Соотношение экрана к корпусу 82.5% 88.8%
Особенности - DCI-P3
- Always-On Display		 - DCI-P3
- Always-On Display
Максимальная яркость
Xperia Pro-I
649 нит
Pixel 6 Pro +33%
862 нит

Дизайн и корпус

Высота 166 мм 163.9 мм
Ширина 72 мм 75.9 мм
Толщина 8.9 мм 8.9 мм
Вес 211 граммов 210 граммов
Водонепроницаемость IP68 IP68
Материал задней панели Стекло Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный Белый, Желтый, Черный
Сканер отпечатков пальцев Да, в кнопке Да, в дисплее
Соотношение экрана к корпусу
Xperia Pro-I
82.5%
Pixel 6 Pro +8%
88.8%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия Pro-I и Гугл Пиксель 6 Про в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 888 Google Tensor
Макс. частота 2840 МГц 2800 МГц
CPU-ядер 8 (1 + 3 + 4) 8 (2 + 2 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)		 - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex A55
- 2 ядра по 2.25 ГГц: Cortex A76
- 2 ядра по 2.8 ГГц: Cortex-X1
Кэш L3 4 МБ 4 МБ
Размер транзистора 5 нанометров 5 нанометров
Графика Adreno 660 Mali-G78 MP20
Частота GPU 840 МГц 848 МГц
FLOPS ~1720 Гфлопс ~2171 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 12 ГБ 12 ГБ
Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 3200 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 512 ГБ 128, 256, 512 ГБ
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Карта памяти MicroSD Нет
Макс. объем карты памяти До 1024 ГБ -

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Xperia Pro-I +9%
1140
Pixel 6 Pro
1047
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia Pro-I +25%
3563
Pixel 6 Pro
2852
AnTuTu Benchmark 9
Xperia Pro-I
н/д
Pixel 6 Pro
680611
CPU - 167563
GPU - 278665
Memory - 91371
UX - 138716
Total score - 680611
3DMark Wild Life Performance
Stability - 55%
Graphics test - 37 FPS
Graphics score - 6203
PCMark 3.0 score - 11324
Источники: 3DMark [3], [4]
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

Программное обеспечение

Операционная система Android 11 Android 12
Оболочка UI - Stock Android
Размер системы из коробки 16 ГБ -

Батарея

Характеристики
Объем 4500 мАч 5003 мАч
Мощность зарядки 30 Вт 30 Вт
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Да Да (23 Вт)
Реверсивная зарядка Да (беспроводная) Да (беспроводная)
Быстрая зарядка Да (53% за 30 минут) Да (50% за 30 минут)
Время полной зарядки 1:49 ч. 1:59 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia Pro-I
9:37 ч.
Pixel 6 Pro +31%
12:32 ч.
Время просмотра видео
Xperia Pro-I
13:42 ч.
Pixel 6 Pro +14%
15:35 ч.
Время разговора (3G)
Xperia Pro-I
23:58 ч.
Pixel 6 Pro +11%
26:21 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia Pro-I vs Google Pixel 6 Pro
Основная камера
Матрица 12 мегапикселей 50 мегапикселей
Разрешение фото 4000 x 3000 8700 x 5800
Зум Оптический, 2x Оптический, 4x
Вспышка Dual LED Dual LED
Стабилизация Оптическая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 120 кадров/c До 60 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 240 кадров/c (1080p) 240 кадров/c (1080p)
Угол широкоугольного объектива 124° 114°
Количество объективов 4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0.4 МП) 3 (50 МП + 48 МП + 12 МП)
Основной объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.0 - 4.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 2.4 микрон
- Сенсор: 1/1", Sony 1 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 50 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.2 микрон
- Сенсор: 1/1.31", Samsung GN1 (ISOCELL Plus CMOS)
- Лазерный автофокус
- Оптическая стабилизация
Телефото объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
- 48 МП
- Апертура: f/3.5
- Фокусное расстояние: 104 мм
- Размер пикселя: 0.8 микрон
- Сенсор: 1/2", Sony IMX586 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Сверхширокоугольный объектив - 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1.25 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX386 (Exmor-RS CMOS)
Времяпролетный объектив - 0.4 МП
- Размер пикселя: 10 микрон
- Сенсор: 1/6"
-
Особенности - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW		 - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
Примеры - Примеры фото Google Pixel 6 Pro от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 11.1 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3840 x 2880
Апертура f/2.0 f/2.0
Фокусное расстояние 24 мм 24 мм
Размер пикселя 1.12 микрон 1.22 микрон
Тип сенсора ISOCELL CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 2160p (4K) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax) Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
Версия Bluetooth 5.2 5.2
Функции Bluetooth LE, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 3.2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Да
Гибридный слот Да Нет
LTE Cat* 20 20
Поддержка 5G Да Да

Звук

Динамики Стерео Стерео
3.5 мм аудио порт Да Нет
FM-Радио Нет Нет
Dolby Atmos Да Да

Другое

Класс Флагман Флагман
Дата выхода Октябрь 2021 года Октябрь 2021 года
Дата начала продаж Декабрь 2021 года Октябрь 2021 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Сенсоры и датчики - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя		 - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
- Переходник с USB Type-C на Type-A
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и звук - выбирайте Sony Xperia Pro-I, а если автономность и камера – то Google Pixel 6 Pro.

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