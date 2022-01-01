Sony Xperia Pro-I против Xperia 1 III
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 26 октября 2021 года Sony Xperia Pro-I с экраном 6.5" и чипом Qualcomm Snapdragon 888, против 6.5-дюймового Sony Xperia 1 III, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 888 и вышел на 7 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia Pro-I
- На 15% выше максимальная яркость экрана (649 против 565 нит)
- Смартфон на 7 месяцев новее
Причины выбрать Sony Xperia 1 III
- Камера имеет оптический зум 4.4x
- Более новая ОС: Android 12 против 11
- Весит на 25 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
96
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
94
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
76
75
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
71
76
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
92
91
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
85
84
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|OLED
|OLED
|Размер
|6.5 дюймов
|6.5 дюймов
|Разрешение
|1644 x 3840 пикселей
|1644 x 3840 пикселей
|Соотношение сторон
|21:9
|21:9
|Плотность пикселей
|643 точек на дюйм
|643 точек на дюйм
|Частота обновления
|120 Гц
|120 Гц
|Поддержка HDR
|Да, HDR10+
|Да, HDR10+
|Защита дисплея
|Gorilla Glass Victus
|Gorilla Glass Victus
|Соотношение экрана к корпусу
|82.5%
|84.2%
|Особенности
| - DCI-P3
- Always-On Display
|- DCI-P3
|Цветовой охват sRGB
|-
|99.9%
|ШИМ (PWM)
|-
|476 Гц
|Время отклика
|-
|7.5 мс
|Контрастность
|-
|∞ Бесконечная
Источники: NotebookCheck [3]
Дизайн и корпус
|Высота
|166 мм
|165 мм
|Ширина
|72 мм
|71 мм
|Толщина
|8.9 мм
|8.2 мм
|Вес
|211 граммов
|186 граммов
|Водонепроницаемость
|IP68
|IP68
|Материал задней панели
|Стекло
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный
|Черный
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, в кнопке
|Да, в кнопке
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 888
|Qualcomm Snapdragon 888
|Макс. частота
|2840 МГц
|2840 МГц
|CPU-ядер
|8 (1 + 3 + 4)
|8 (1 + 3 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
- 3 ядра по 2.42 ГГц: Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
- 1 ядро по 2.84 ГГц: Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
|Кэш L3
|4 МБ
|4 МБ
|Размер транзистора
|5 нанометров
|5 нанометров
|Графика
|Adreno 660
|Adreno 660
|Частота GPU
|840 МГц
|840 МГц
|FLOPS
|~1720 Гфлопс
|~1720 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|12 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|2750 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|512 ГБ
|256, 512 ГБ
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 1024 ГБ
|До 1024 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1140
1140
Geekbench 5 (многоядерный)
Xperia Pro-I +1%
3563
3544
|CPU
|-
|209846
|GPU
|-
|310543
|Memory
|-
|133819
|UX
|-
|164785
|Total score
|-
|826300
|Stability
|-
|68%
|Graphics test
|-
|33 FPS
|Graphics score
|-
|5654
|PCMark 3.0 score
|-
|14529
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 11
|Android 11 (С обновлением до Android 12)
|Размер системы из коробки
|16 ГБ
|16 ГБ
Батарея
|Объем
|4500 мАч
|4500 мАч
|Мощность зарядки
|30 Вт
|30 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Да
|Да
|Реверсивная зарядка
|Да (беспроводная)
|Да
|Быстрая зарядка
|Да (53% за 30 минут)
|Да (50% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|1:49 ч.
|1:50 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia Pro-I +9%
9:37 ч.
8:59 ч.
Время просмотра видео
Xperia Pro-I +8%
13:42 ч.
12:39 ч.
Время разговора (3G)
Xperia Pro-I +5%
23:58 ч.
22:42 ч.
Камеры
|Матрица
|12 мегапикселей
|12 мегапикселей
|Разрешение фото
|4000 x 3000
|4000 x 3000
|Зум
|Оптический, 2x
|Оптический, 4.4x
|Вспышка
|Dual LED
|Dual LED
|Стабилизация
|Оптическая
|Оптическая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 120 кадров/c
|До 120 кадров/c
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 60 кадров/c
|Замедленная съемка
|240 кадров/c (1080p)
|240 кадров/c (1080p)
|Угол широкоугольного объектива
|124°
|124°
|Количество объективов
|4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0.4 МП)
|4 (12 МП + 12 МП + 12 МП + 0.3 МП)
|Основной объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.0 - 4.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 2.4 микрон
- Сенсор: 1/1", Sony 1 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.8 микрон
- Сенсор: 1/1.7", Sony IMX557 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Телефото объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.4
- Фокусное расстояние: 50 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX486 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|- 12 МП
- Апертура: f/2.3
- Фокусное расстояние: 70 мм
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9", Sony IMX663 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
- Оптическая стабилизация
|Сверхширокоугольный объектив
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|- 12 МП
- Апертура: f/2.2
- Фокусное расстояние: 16 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX363 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус (Dual Pixel)
|Времяпролетный объектив
|- 0.4 МП
- Размер пикселя: 10 микрон
- Сенсор: 1/6"
|- 0.3 МП
|Особенности
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
| - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
- Поддержка RAW
|Примеры
|-
|Примеры фото Sony Xperia 1 III от DxOMark
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|8 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|3264 x 2448
|Апертура
|f/2.0
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|24 мм
|24 мм
|Размер пикселя
|1.12 микрон
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|ISOCELL CMOS
|ISOCELL CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|1/4"
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Тесты камеры от DxOMark
Качество фото
118
Качество видео
102
Итоговая оценка камеры
115
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Wi-Fi 6 (802.11 b/g/n/ac/ax)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi MiMO
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
|Версия Bluetooth
|5.2
|5.2
|Функции Bluetooth
|LE, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|3.2
|3.1
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Да
|Да
|LTE Cat*
|20
|20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
Звук
|Динамики
|Стерео
|Стерео
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Нет
|Нет
|Dolby Atmos
|Да
|Да
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Дата выхода
|Октябрь 2021 года
|Апрель 2021 года
|Дата начала продаж
|Декабрь 2021 года
|Июнь 2021 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Сенсоры и датчики
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
| - Смартфон
- Кабель USB Type-C
- Зарядное устройство
- Краткое руководство пользователя
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
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