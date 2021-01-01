Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 1 августа 2017 года Sony Xperia XA1 Plus Dual с экраном 5.5" и чипом MediaTek MT6757, против 6.1-дюймового Sony Xperia 5, который имеет процессор Qualcomm Snapdragon 855 и вышел на 26 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.