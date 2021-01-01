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Sony Xperia XA2 Plus против Huawei Honor 10 Lite

Сони Иксперия XA2 Плюс
VS
Хуавей Хонор 10 Лайт
Sony Xperia XA2 Plus
Huawei Honor 10 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 июля 2018 года Sony Xperia XA2 Plus с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 630, против 6.21-дюймового Huawei Honor 10 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 710 и вышел на 4 месяца позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia XA2 Plus
  • Современный порт USB Type-C
  • На 17% лучшая автономность (104 vs 89 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (517 против 433 нит)
Причины выбрать Huawei Honor 10 Lite
  • Более новая ОС: Android 9 против 8
  • Более энергоэффективный CPU – Kirin 710
  • Весит на 43 грамма меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia XA2 Plus
vs
Honor 10 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6 дюймов 6.21 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2340 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 415 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.15% 83.1%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.8% 98.6%
ШИМ (PWM) 2358 Гц Не обнаружено
Время отклика 42.4 мс 38.2 мс
Контрастность 1866:1 805:1
Максимальная яркость
Xperia XA2 Plus +19%
517 нит
Honor 10 Lite
433 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 157 мм 154.8 мм
Ширина 75 мм 73.6 мм
Толщина 9.6 мм 8 мм
Вес 205 граммов 162 грамма
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый, Зеленый Синий, Черный, Белый, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Xperia XA2 Plus
79.15%
Honor 10 Lite +5%
83.1%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия XA2 Плюс и Хуавей Хонор 10 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 630 HiSilicon Kirin 710
Макс. частота 2200 МГц 2200 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 12 нанометров
Графика Adreno 508 Mali-G51
Частота GPU 650 МГц 1000 МГц
FLOPS ~163 Гфлопс ~225 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 3, 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32, 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 1024 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Geekbench 4.4 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XA2 Plus
86407
Honor 10 Lite +59%
137136
AnTuTu Benchmark 8
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 Android 9.0
Оболочка UI - EMUI 9
Размер системы из коробки 12 ГБ 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3580 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 10 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (40% за 40 минут) Нет
Время полной зарядки 3:20 ч. 2:00 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XA2 Plus +18%
12:22 ч.
Honor 10 Lite
10:37 ч.
Время просмотра видео
Xperia XA2 Plus +12%
12:51 ч.
Honor 10 Lite
11:15 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XA2 Plus +4%
29:22 ч.
Honor 10 Lite
28:16 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia XA2 Plus vs Huawei Honor 10 Lite
Основная камера
Матрица 23 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 5536 x 4152 4128 x 3096
Зум Цифровой (без потери качества) Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (23 МП) 2 (13 МП + 2 МП)
Основной объектив - 23 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.118 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX300 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.8
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
- Режим "Pro"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 24 мегапикселя
Разрешение фото 3264 x 2448 5632 x 4224
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 23 мм 26 мм
Размер пикселя - 0.9 микрон
Тип сенсора BSI CMOS BSI CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 12
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia XA2 Plus
84.7 дБ
Honor 10 Lite +1%
85.6 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года Ноябрь 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Февраль 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.9 Вт/кг -
Уровень излучения SAR для тела 1.44 Вт/кг -
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель Micro USB
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
- Чехол
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность, программное обеспечение, камера и корпус - выбирайте Huawei Honor 10 Lite, а если автономность и коммуникации – то Sony Xperia XA2 Plus.

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