Sony Xperia XA2 Plus против Huawei P20 Lite
Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 июля 2018 года Sony Xperia XA2 Plus с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 630, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.
Ключевые отличия
Причины выбрать Sony Xperia XA2 Plus
- На 35% лучшая автономность (104 vs 77 часов)
- Более современная версия Bluetooth (v5)
- Использует более быструю память LPDDR4 1333 МГц
- Комплектуется на 580 мАч более емким аккумулятором – 3580 против 3000 мАч
- Возможность записи 4K-видео
- На 9% выше максимальная яркость экрана (517 против 475 нит)
- Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 630
Причины выбрать Huawei P20 Lite
- Поддержка стандарта Wi-Fi 5
- Более новая ОС: Android 9 против 8
- Весит на 60 граммов меньше
Обзор
Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
59
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
27
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
56
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
47
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
65
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview
49
Цена/Качество
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Тесты и характеристикиСравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
vs
Экран
|Тип
|IPS LCD
|IPS LCD
|Размер
|6 дюймов
|5.84 дюймов
|Разрешение
|1080 x 2160 пикселей
|1080 x 2280 пикселей
|Соотношение сторон
|18:9
|18.9:9
|Плотность пикселей
|402 точек на дюйм
|432 точек на дюйм
|Частота обновления
|60 Гц
|60 Гц
|Поддержка HDR
|Нет
|Нет
|Защита дисплея
|Corning Gorilla Glass 5
|Закаленное стекло
|Соотношение экрана к корпусу
|79.15%
|80.72%
|Цветовой охват sRGB
|95.8%
|98.8%
|ШИМ (PWM)
|2358 Гц
|Не обнаружено
|Время отклика
|42.4 мс
|-
|Контрастность
|1866:1
|1035:1
Дизайн и корпус
|Высота
|157 мм
|148.6 мм
|Ширина
|75 мм
|71.2 мм
|Толщина
|9.6 мм
|7.4 мм
|Вес
|205 граммов
|145 граммов
|Водонепроницаемость
|Нет
|Нет
|Материал задней панели
|Пластик
|Стекло
|Материал рамки
|Металл
|Металл
|Доступные цвета
|Черный, Золотой, Серебристый, Зеленый
|Синий, Черный, Розовый
|Сканер отпечатков пальцев
|Да, сзади
|Да, сзади
Производительность
|Чипсет
|Qualcomm Snapdragon 630
|HiSilicon Kirin 659
|Макс. частота
|2200 МГц
|2360 МГц
|CPU-ядер
|8 (4 + 4)
|8 (4 + 4)
|Архитектура
|- 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53
|- 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53
|Размер транзистора
|14 нанометров
|16 нанометров
|Графика
|Adreno 508
|Mali-T830 MP2
|Частота GPU
|650 МГц
|900 МГц
|FLOPS
|~163 Гфлопс
|~41 Гфлопс
|Объем ОЗУ
|4, 6 ГБ
|4 ГБ
|Тип памяти
|LPDDR4
|LPDDR3
|Частота памяти
|1333 МГц
|933 МГц
|Количество каналов
|2
|2
|Объем накопителя
|32, 64 ГБ
|64 ГБ
|Тип накопителя
|eMMC 5.1
|eMMC 5.1
|Карта памяти
|MicroSD
|MicroSD
|Макс. объем карты памяти
|До 400 ГБ
|До 256 ГБ
Бенчмарки
Geekbench 4.4 (одноядерный)
829
P20 Lite +13%
933
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Xperia XA2 Plus +13%
4096
3628
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XA2 Plus +16%
86407
74536
Программное обеспечение
|Операционная система
|Android 8.0
|Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
|Оболочка UI
|-
|EMUI 9.0
|Размер системы из коробки
|12 ГБ
|13 ГБ
Батарея
|Объем
|3580 мАч
|3000 мАч
|Мощность зарядки
|18 Вт
|18 Вт
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Беспроводная зарядка
|Нет
|Нет
|Реверсивная зарядка
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да, Quick Charge 3.0 (40% за 40 минут)
|Да (40% за 30 минут)
|Время полной зарядки
|3:20 ч.
|1:40 ч.
Тесты автономности
Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XA2 Plus +10%
12:22 ч.
11:09 ч.
Время просмотра видео
Xperia XA2 Plus +33%
12:51 ч.
9:44 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XA2 Plus +77%
29:22 ч.
16:55 ч.
Камеры
|Матрица
|23 мегапикселя
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|5536 x 4152
|4616 x 3464
|Зум
|Цифровой (без потери качества)
|Цифровой
|Вспышка
|LED
|LED
|Стабилизация
|Цифровая
|Цифровая
|Запись 8K видео
|Нет
|Нет
|Запись 4K видео
|До 30 кадров/c
|Нет
|Запись 1080p видео
|До 60 кадров/c
|До 30 кадров/c
|Замедленная съемка
|120 кадров/c (720p)
|120 кадров/c (720p)
|Количество объективов
|1 (23 МП)
|2 (16 МП + 2 МП)
|Основной объектив
|- 23 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.118 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX300 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
|- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
|Времяпролетный объектив
|-
|- 2 МП
- Апертура: f/2.4
|Особенности
|- Режим "Pro"
|- Эффект "боке"
|Количество мегапикселей
|8 мегапикселей
|16 мегапикселей
|Разрешение фото
|3264 x 2448
|4608 x 3456
|Апертура
|f/2.4
|f/2.0
|Фокусное расстояние
|23 мм
|28 мм
|Размер пикселя
|-
|1.12 микрон
|Тип сенсора
|BSI CMOS
|CMOS
|Размер сенсора
|1/4"
|-
|Разрешение видео
|1080p (Full HD) при 30 FPS
|1080p (Full HD) при 30 FPS
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n)
|Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
|Функции Wi-Fi
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display
| - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
|Версия Bluetooth
|5
|4.2
|Функции Bluetooth
|SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP
|LE, A2DP
|Тип USB
|USB Type-C
|USB Type-C
|Версия USB
|2
|2
|Функции USB
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG
| - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
|GPS
|GPS, GLONASS, Beidou
|GPS, GLONASS, Beidou
|NFC*
|Да
|Да
|Инфракрасный порт
|Нет
|Нет
|Количество SIM*
|2
|2
|Тип SIM
|Nano
|Nano
|Режим работы SIM
|Попеременный
|Попеременный
|Поддержка eSIM*
|Нет
|Нет
|Гибридный слот
|Нет
|Да
|LTE Cat*
|12
|6
|Поддержка 5G
|Нет
|Нет
Звук
|Динамики
|Моно
|Моно
|3.5 мм аудио порт
|Да
|Да
|FM-Радио
|Да
|Да
|Dolby Atmos
|Нет
|Нет
Тесты динамиков
Другое
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Дата выхода
|Июль 2018 года
|Март 2018 года
|Дата начала продаж
|Сентябрь 2018 года
|Март 2018 года
|Наличие на рынке
|Доступен
|Доступен
|Уровень излучения SAR для головы
|1.9 Вт/кг
|0.75 Вт/кг
|Уровень излучения SAR для тела
|1.44 Вт/кг
|1.21 Вт/кг
|Сенсоры и датчики
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
| - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
|Комплект*
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
| - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.
Итоги
Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Sony Xperia XA2 Plus, а если программное обеспечение, камера и корпус – то Huawei P20 Lite.
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