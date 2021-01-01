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Sony Xperia XA2 Plus против Huawei P20 Lite

Сони Иксперия XA2 Плюс
VS
Хуавей П20 Лайт
Sony Xperia XA2 Plus
Huawei P20 Lite

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 июля 2018 года Sony Xperia XA2 Plus с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 630, против 5.84-дюймового Huawei P20 Lite, который имеет процессор HiSilicon Kirin 659 и вышел на 5 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia XA2 Plus
  • На 35% лучшая автономность (104 vs 77 часов)
  • Более современная версия Bluetooth (v5)
  • Использует более быструю память LPDDR4 1333 МГц
  • Комплектуется на 580 мАч более емким аккумулятором – 3580 против 3000 мАч
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 9% выше максимальная яркость экрана (517 против 475 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – Snapdragon 630
Причины выбрать Huawei P20 Lite
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Более новая ОС: Android 9 против 8
  • Весит на 60 граммов меньше

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia XA2 Plus
vs
P20 Lite

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6 дюймов 5.84 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1080 x 2280 пикселей
Соотношение сторон 18:9 18.9:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 432 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.15% 80.72%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.8% 98.8%
ШИМ (PWM) 2358 Гц Не обнаружено
Время отклика 42.4 мс -
Контрастность 1866:1 1035:1
Максимальная яркость
Xperia XA2 Plus +9%
517 нит
P20 Lite
475 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 157 мм 148.6 мм
Ширина 75 мм 71.2 мм
Толщина 9.6 мм 7.4 мм
Вес 205 граммов 145 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый, Зеленый Синий, Черный, Розовый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Xperia XA2 Plus
79.15%
P20 Lite +2%
80.72%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия XA2 Плюс и Хуавей П20 Лайт в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 630 HiSilicon Kirin 659
Макс. частота 2200 МГц 2360 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.7 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.36 ГГц: Cortex-A53
Размер транзистора 14 нанометров 16 нанометров
Графика Adreno 508 Mali-T830 MP2
Частота GPU 650 МГц 900 МГц
FLOPS ~163 Гфлопс ~41 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR3
Частота памяти 1333 МГц 933 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 4.4 (одноядерный)
Xperia XA2 Plus
829
P20 Lite +13%
933
Geekbench 4.4 (многоядерный)
Xperia XA2 Plus +13%
4096
P20 Lite
3628
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XA2 Plus +16%
86407
P20 Lite
74536
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 Android 8.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI - EMUI 9.0
Размер системы из коробки 12 ГБ 13 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3580 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 18 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (40% за 40 минут) Да (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:20 ч. 1:40 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XA2 Plus +10%
12:22 ч.
P20 Lite
11:09 ч.
Время просмотра видео
Xperia XA2 Plus +33%
12:51 ч.
P20 Lite
9:44 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XA2 Plus +77%
29:22 ч.
P20 Lite
16:55 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia XA2 Plus vs Huawei P20 Lite
Основная камера
Матрица 23 мегапикселя 16 мегапикселей
Разрешение фото 5536 x 4152 4616 x 3464
Зум Цифровой (без потери качества) Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 120 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (23 МП) 2 (16 МП + 2 МП)
Основной объектив - 23 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.118 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX300 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 16 МП
- Апертура: f/2.2
- Размер пикселя: 1 микрон
- Сенсор: 1/2.9" (CMOS)
- Фазовый автофокус
Времяпролетный объектив - - 2 МП
- Апертура: f/2.4
Особенности - Режим "Pro" - Эффект "боке"
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 16 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 4608 x 3456
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 23 мм 28 мм
Размер пикселя - 1.12 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1080p (Full HD) при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 4.2
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP LE, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 6
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Нет
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia XA2 Plus +1%
84.7 дБ
P20 Lite
84.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Средний класс
Дата выхода Июль 2018 года Март 2018 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Март 2018 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.9 Вт/кг 0.75 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.44 Вт/кг 1.21 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее производительность и автономность - выбирайте Sony Xperia XA2 Plus, а если программное обеспечение, камера и корпус – то Huawei P20 Lite.

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