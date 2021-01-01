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Sony Xperia XA2 Plus против Samsung Galaxy A10

Сони Иксперия XA2 Плюс
VS
Самсунг Галакси А10
Sony Xperia XA2 Plus
Samsung Galaxy A10

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 июля 2018 года Sony Xperia XA2 Plus с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 630, против 6.2-дюймового Samsung Galaxy A10, который имеет процессор Exynos 7 Octa 7884 и вышел на 8 месяцев позже. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia XA2 Plus
  • На 48% выше плотность пикселей (402 vs 271 PPI)
  • Современный порт USB Type-C
  • Быстрая зарядка мощностью 18 Ватт
  • Присутствует сканер отпечатков пальцев
  • Возможность записи 4K-видео
  • На 23% выше максимальная яркость экрана (517 против 422 нит)
  • Запись замедленной съемки в 120 FPS
  • Фронтальная камера записывает видео в 1080p
Причины выбрать Samsung Galaxy A10
  • Более новая ОС: Android 10 против 8
  • Поддержка технологии Dolby Atmos
  • Весит на 37 граммов меньше
  • Смартфон на 8 месяцев новее

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia XA2 Plus
vs
Galaxy A10

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD IPS LCD
Размер 6 дюймов 6.2 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 720 x 1520 пикселей
Соотношение сторон 18:9 19:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 271 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Нет
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Закаленное стекло
Соотношение экрана к корпусу 79.15% 81.6%
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.8% 90%
ШИМ (PWM) 2358 Гц 77 Гц
Время отклика 42.4 мс 22 мс
Контрастность 1866:1 2050:1
Максимальная яркость
Xperia XA2 Plus +23%
517 нит
Galaxy A10
422 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 157 мм 155.6 мм
Ширина 75 мм 75.6 мм
Толщина 9.6 мм 7.9 мм
Вес 205 граммов 168 граммов
Водонепроницаемость Нет Нет
Материал задней панели Пластик Пластик
Материал рамки Металл Пластик
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый, Зеленый Синий, Черный, Красный
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Нет
Соотношение экрана к корпусу
Xperia XA2 Plus
79.15%
Galaxy A10 +3%
81.6%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия XA2 Плюс и Самсунг Галакси А10 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 630 Samsung Exynos 7 Octa 7884
Макс. частота 2200 МГц 1600 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (2 + 6)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53		 - 6 ядер по 1.35 ГГц: Cortex-A53
- 2 ядра по 1.56 ГГц: Cortex-A73
Размер транзистора 14 нанометров 14 нанометров
Графика Adreno 508 Mali-G71 MP2
Частота GPU 650 МГц 850 МГц
FLOPS ~163 Гфлопс ~64 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 2 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4
Частота памяти 1333 МГц 1866 МГц
Количество каналов 2 1
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 32 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 eMMC 5.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 512 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XA2 Plus +3%
86407
Galaxy A10
84093
AnTuTu Benchmark 8
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 Android 9.0 (С обновлением до Android 10)
Оболочка UI - One UI 2.0
Размер системы из коробки 12 ГБ 9 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3580 мАч 3400 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 5 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Нет
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (40% за 40 минут) Нет
Время полной зарядки 3:20 ч. 2:50 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XA2 Plus
12:22 ч.
Galaxy A10
н/д
Время просмотра видео
Xperia XA2 Plus
12:51 ч.
Galaxy A10
н/д
Время разговора (3G)
Xperia XA2 Plus
29:22 ч.
Galaxy A10
н/д

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia XA2 Plus vs Samsung Galaxy A10
Основная камера
Матрица 23 мегапикселя 13 мегапикселей
Разрешение фото 5536 x 4152 4128 x 3096
Зум Цифровой (без потери качества) Цифровой
Вспышка LED LED
Стабилизация Цифровая Цифровая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c Нет
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 30 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) Нет
Количество объективов 1 (23 МП) 1 (13 МП)
Основной объектив - 23 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.118 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX300 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 13 МП
- Апертура: f/1.9
- Фокусное расстояние: 28 мм
- Фазовый автофокус
Особенности - Режим "Pro" -
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 5 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 2560 x 1920
Апертура f/2.4 f/2.0
Фокусное расстояние 23 мм -
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" -
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 720p при 30 FPS

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C Micro USB
Версия USB 2 2
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou
NFC* Да Нет
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Нет
LTE Cat* 12 4
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Да
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia XA2 Plus
84.7 дБ
Galaxy A10 +2%
86.1 дБ

Другое

Класс Средний класс Бюджетный
Дата выхода Июль 2018 года Февраль 2019 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Март 2019 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.9 Вт/кг 0.321 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.44 Вт/кг 1.09 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Датчик приближения
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Смартфон
- Адаптер питания и кабель Micro USB
- Гарантийный талон
- Краткое руководство пользователя
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Оба смартфона имеют свои преимущества и недостатки. Если для вас важнее дисплей, автономность, камера и коммуникации - выбирайте Sony Xperia XA2 Plus, а если производительность, программное обеспечение, корпус и звук – то Samsung Galaxy A10.

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