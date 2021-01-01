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Sony Xperia XA2 Plus против Samsung Galaxy S8

Сони Иксперия XA2 Плюс
VS
Самсунг Галакси С8
Sony Xperia XA2 Plus
Samsung Galaxy S8

Мы сравнили 2 смартфона: вышедший 11 июля 2018 года Sony Xperia XA2 Plus с экраном 6" и чипом Qualcomm Snapdragon 630, против 5.8-дюймового Samsung Galaxy S8, который имеет процессор Exynos 9 Octa 8895 и вышел на 16 месяцев раньше. Ниже вы найдете характеристики, тесты, сильные и слабые стороны каждого из гаджетов.

  1. Отличия
  2. Обзор
  3. Характеристики
  4. Бенчмарки
  5. Автономность
  6. Камеры
  7. Отзывы

Ключевые отличия

Обзор основных преимуществ каждого из устройств
Причины выбрать Sony Xperia XA2 Plus
  • На 24% лучшая автономность (104 vs 84 часов)
  • Комплектуется на 580 мАч более емким аккумулятором – 3580 против 3000 мАч
  • Смартфон на 1 год и 4 месяца новее
Причины выбрать Samsung Galaxy S8
  • Защита корпуса от воды по стандарту IP68
  • На 42% выше плотность пикселей (570 vs 402 PPI)
  • Поддержка стандарта Wi-Fi 5
  • Поддержка беспроводной зарядки Qi/PMA на
  • Стабилизация изображения
  • Использует более быструю память LPDDR4X 1794 МГц
  • На 19% выше максимальная яркость экрана (616 против 517 нит)
  • Более энергоэффективный CPU – Exynos 9 Octa 8895
  • Более новая ОС: Android 9 против 8
  • Запись замедленной съемки в 240 FPS
  • Super AMOLED экран (против IPS LCD у конкурента)

Обзор

Дисплей
Цветопередача, четкость и яркость изображения
Производительность
Быстродействие процессора, графики и памяти
Батарея
Автономность, скорость и тип зарядки
Камера
Тесты основной и фронтальной камеры
Коммуникации
Наличие современных интерфейсов связи
Итоговая оценка
Общие результаты от NanoReview

Цена/Качество

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Цена

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица технических характеристик и тестов
Смартфон:
Xperia XA2 Plus
vs
Galaxy S8

Экран

Сравнение экранов смартфонов
Тип IPS LCD Super AMOLED
Размер 6 дюймов 5.8 дюймов
Разрешение 1080 x 2160 пикселей 1440 x 2960 пикселей
Соотношение сторон 18:9 18.5:9
Плотность пикселей 402 точек на дюйм 570 точек на дюйм
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Защита дисплея Corning Gorilla Glass 5 Corning Gorilla Glass 5
Соотношение экрана к корпусу 79.15% 83.6%
Особенности - - Always-On Display
Тестирование дисплея
Цветовой охват sRGB 95.8% 99.8%
ШИМ (PWM) 2358 Гц 250 Гц
Время отклика 42.4 мс 4.4 мс
Контрастность 1866:1 ∞ Бесконечная
Максимальная яркость
Xperia XA2 Plus
517 нит
Galaxy S8 +19%
616 нит
Источники: NotebookCheck [1], [2]

Дизайн и корпус

Высота 157 мм 148.9 мм
Ширина 75 мм 68.1 мм
Толщина 9.6 мм 8 мм
Вес 205 граммов 155 граммов
Водонепроницаемость Нет IP68
Материал задней панели Пластик Стекло
Материал рамки Металл Металл
Доступные цвета Черный, Золотой, Серебристый, Зеленый Синий, Черный, Красный, Золотой, Серый, Розовый, Серебристый
Сканер отпечатков пальцев Да, сзади Да, сзади
Соотношение экрана к корпусу
Xperia XA2 Plus
79.15%
Galaxy S8 +6%
83.6%

Производительность

Тестируем Сони Иксперия XA2 Плюс и Самсунг Галакси С8 в бенчмарках
Процессор
Чипсет Qualcomm Snapdragon 630 Samsung Exynos 9 Octa 8895
Макс. частота 2200 МГц 2300 МГц
CPU-ядер 8 (4 + 4) 8 (4 + 4)
Архитектура - 4 ядра по 1.8 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.2 ГГц: Cortex-A53		 - 4 ядра по 1.69 ГГц: Cortex-A53
- 4 ядра по 2.314 ГГц: Exynos M2
Размер транзистора 14 нанометров 10 нанометров
Графика Adreno 508 Mali-G71 MP20
Частота GPU 650 МГц 546 МГц
FLOPS ~163 Гфлопс ~349 Гфлопс
Оперативная память
Объем ОЗУ 4, 6 ГБ 4 ГБ
Тип памяти LPDDR4 LPDDR4X
Частота памяти 1333 МГц 1794 МГц
Количество каналов 2 2
Накопитель
Объем накопителя 32, 64 ГБ 64 ГБ
Тип накопителя eMMC 5.1 UFS 2.1
Карта памяти MicroSD MicroSD
Макс. объем карты памяти До 400 ГБ До 256 ГБ

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 7
Xperia XA2 Plus
86407
Galaxy S8 +97%
170326
AnTuTu Benchmark 8
Xperia XA2 Plus
н/д
Galaxy S8
231240
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Программное обеспечение

Операционная система Android 8.0 Android 7.0 (С обновлением до Android 9.0)
Оболочка UI - One UI
Размер системы из коробки 12 ГБ 11.7 ГБ

Батарея

Характеристики
Объем 3580 мАч 3000 мАч
Мощность зарядки 18 Вт 15 Вт
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Беспроводная зарядка Нет Да, Qi/PMA
Реверсивная зарядка Нет Нет
Быстрая зарядка Да, Quick Charge 3.0 (40% за 40 минут) Да, Samsung Adaptive Fast Charge (40% за 30 минут)
Время полной зарядки 3:20 ч. 1:45 ч.

Тесты автономности

Время веб-серфинга (Wi-Fi)
Xperia XA2 Plus +22%
12:22 ч.
Galaxy S8
10:05 ч.
Время просмотра видео
Xperia XA2 Plus
12:51 ч.
Galaxy S8 +14%
14:32 ч.
Время разговора (3G)
Xperia XA2 Plus +20%
29:22 ч.
Galaxy S8
24:30 ч.

Камеры

Сравнение и тесты камер Sony Xperia XA2 Plus vs Samsung Galaxy S8
Основная камера
Матрица 23 мегапикселя 12 мегапикселей
Разрешение фото 5536 x 4152 4000 x 3000
Зум Цифровой (без потери качества) Цифровой
Вспышка LED Dual LED
Стабилизация Цифровая Оптическая
Запись 8K видео Нет Нет
Запись 4K видео До 30 кадров/c До 30 кадров/c
Запись 1080p видео До 60 кадров/c До 60 кадров/c
Замедленная съемка 120 кадров/c (720p) 240 кадров/c (720p)
Количество объективов 1 (23 МП) 1 (12 МП)
Основной объектив - 23 МП
- Апертура: f/2.0
- Фокусное расстояние: 24 мм
- Размер пикселя: 1.118 микрон
- Сенсор: 1/2.3", Sony IMX300 (BSI CMOS)
- Фазовый автофокус
- 12 МП
- Апертура: f/1.7
- Фокусное расстояние: 26 мм
- Размер пикселя: 1.4 микрон
- Сенсор: 1/2.55", Sony IMX333 (Exmor-RS CMOS)
- Фазовый автофокус
- Оптическая стабилизация
Особенности - Режим "Pro" - Режим "Pro"
Примеры - Примеры фото Samsung Galaxy S8 от DxOMark
Селфи камера
Количество мегапикселей 8 мегапикселей 8 мегапикселей
Разрешение фото 3264 x 2448 3264 x 2448
Апертура f/2.4 f/1.7
Фокусное расстояние 23 мм 25 мм
Размер пикселя - 1.22 микрон
Тип сенсора BSI CMOS CMOS
Размер сенсора 1/4" 1/3.6"
Разрешение видео 1080p (Full HD) при 30 FPS 1440p при 30 FPS

Тесты камеры от DxOMark

Качество фото
Качество видео
Итоговая оценка камеры

Коммуникации

Версия Wi-Fi Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac)
Функции Wi-Fi - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
- Wi-Fi Display		 - Dual Band
- Wi-Fi Direct
- Wi-Fi Hotspot
Версия Bluetooth 5 5
Функции Bluetooth SPP, PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, HDP, GAP, GAVDP, DIP, AVRCP, A2DP PBAP/PAB, PAN, OPP, MAP, LE, HSP, HID, HFP, DIP, AVRCP, A2DP
Тип USB USB Type-C USB Type-C
Версия USB 2 3.1
Функции USB - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- Режим USB-host
- OTG		 - Зарядка
- Режим USB-накопителя
- OTG
GPS GPS, GLONASS, Beidou GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
NFC* Да Да
Инфракрасный порт Нет Нет
Связь
Количество SIM* 2 2
Тип SIM Nano Nano
Режим работы SIM Попеременный Попеременный
Поддержка eSIM* Нет Нет
Гибридный слот Нет Да
LTE Cat* 12 16
Поддержка 5G Нет Нет

Звук

Динамики Моно Моно
3.5 мм аудио порт Да Да
FM-Радио Да Нет
Dolby Atmos Нет Да
Тесты динамиков
Максимальная громкость
Xperia XA2 Plus +3%
84.7 дБ
Galaxy S8
82.4 дБ

Другое

Класс Средний класс Флагман
Дата выхода Июль 2018 года Март 2017 года
Дата начала продаж Сентябрь 2018 года Апрель 2017 года
Наличие на рынке Доступен Доступен
Уровень излучения SAR для головы 1.9 Вт/кг 0.315 Вт/кг
Уровень излучения SAR для тела 1.44 Вт/кг 1.27 Вт/кг
Сенсоры и датчики - Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев		 - Барометр
- Датчик приближения
- Гироскоп
- Акселерометр
- Датчик света
- Компас
- Сканер отпечатков пальцев
Комплект* - Смартфон
- Зарядное устройство
- Кабель USB Type-C
- Наушники
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM-карты		 - Samsung Galaxy S8
- Адаптер питания
- Кабель USB
- Адаптер Micro-USB
- Наушники 3.5 мм от AKG
- Руководство пользователя
- Гарантийный талон
- Скрепка для извлечения SIM
*Обратите внимание! Комплектация, NFC и другие параметры иногда могут отличаться в зависимости от региона.

Итоги

Проведя анализ всех имеющихся у нас данных, мы считаем Samsung Galaxy S8 более удачной покупкой.

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